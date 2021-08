¿Bob Ross en American Horror Stories? El spin-off de terror hace un guiño a "El placer de pintar": VIDEO

Con su relajante voz y característico optimismo, nunca te imaginarías al popular pintor Bob Ross como un icono del horror... Sin embargo, el pintor de los "accidentes felices" ya ha aparecido en dos ocasiones en distintas series del género. La serie más destacable es el nuevo spin-off de Ryan Murphy, American Horror Stories.

En el episodio "Drive In", Starlite Drive In mientras el teatro renovado se prepara para estrenar la película prohibida Rabbit Rabbit. Después de emitirse solo una vez en 1986, la película causó una violencia inexplicable en los espectadores, lo que resultó en una masacre que dejó seis personas muertas. Mientras que Rabbit Rabbit es puramente ficticio, American Horror Stories hace un guiño a la serie de la vida real The Joy of Painting.

"Drive In" de American Horror Stories comienza con Chad (Rhenzy Feliz) tratando de seducir a su novia Kelley (Madison Bailey). Mientras se besan, The Joy of Painting de Bob Ross suena de fondo. El razonamiento de Chad para reproducir reposiciones del programa de PBS es relajar tanto a Kelley que ella lo deja ir hasta el final, algo que aún no han hecho en su relación de seis meses. Más tarde, cuando habla con sus amigos sobre su estrategia, compara el programa de Bob con "Viagra femenina".

Si bien el momento presenta algunas de las frases más conocidas de Bob Ross, como "árbol feliz" y "sacar al diablo de una paliza", no vuelve a aparecer en el episodio. Sin embargo, la conducta tranquila y de voz suave de Bob establece una buena yuxtaposición con el terror y los gritos que ocurren más adelante en el episodio. Como tal, la personalidad amable de Bob hace que la violencia causada por los espectadores poseídos parezca mucho más extrema en comparación. Bob Ross y los poseídos zombis parecen una combinación extraña, pero American Horror Stories no es la única propiedad que los empareja.

Creepshow también hace un guiño a "El placer de pintar"

La serie antológica de terror, originalmente dirigida por George Romero y escrita por Stephen King, tuvo un reboot en 2019, y justamente en uno de los episodios podemos ver de nueva cuenta a la leyenda de la pintura.

El capítulo "Public Television Of The Dead" parodia algunos de los programas más populares de PBS, incluidos "Play-Along", de Lamb Chop, "Antique Roadshow" y "The Joy of Painting". Creepshow presenta a Norm Roberts, una versión ficticia de Bob Ross.

Eventualmente una orda de zombies invaden la estación de televisión pública, pero gracias al entrenamiento militar que Ross tuvo en el pasado, junto con su calmada personalidad, logra vencerlos.

Obviamente hay muchos más ejemplos de "apariciones" del pintor en la cultura pop, desde Family Guy hasta Deadpool 2, pero tanto Creepshow como American Horror Stories utilizan la tranquila personalidad de Bob Ross como un recurso para contrastar los terroríficos elementos del género.