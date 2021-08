Bob Ross en NETFLIX: El tráiler del DOCUMENTAL sobre el lado oscuro en la vida del popular pintor

Netflix ha lanzado el primer tráiler y póster de su próximo documental, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, que examinará la vida del presentador de televisión y pintor Robert Norman Ross, o como todos lo conocemos, Bob Ross.

Dirigida y producida por Joshua Rofé, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed promete desvelar una versión no contada de la vida del artista y presentador del programa de televisión ganador del premio Emmy The Joy of Painting, que se emitió entre 1983 y 1994. En el programa, Ross no solo era un artista afable con una gran admiración por la naturaleza y la vida silvestre, sino que también era una figura cuyas palabras tranquilizadoras inspiraron a los espectadores a abrazar su creatividad y expresarse. El comportamiento amable que era tan exclusivo de él lo convirtió en un fenómeno cultural que se haría famoso en todo el mundo.

Pero el documental de Netflix sugiere que Ross es más de lo que parece. El tráiler en sí no revela ningún metraje que formará parte de este misterioso documental. Solo hay una imagen en blanco y negro que muestra a Bob Ross sonriendo y parado frente a su lienzo, pero él también se desvanece, dejando atrás solo su pequeño y humilde estudio.

Para los fanáticos de The Joy of Painting desde hace mucho tiempo y aquellos que han llegado a conocer la figura icónica de Ross y quieren saber qué secretos se esconden detrás de la sonrisa afable de este artista, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed se estrenará en Netflix la próxima semana. , 25 de agosto.

Aquí está la sinopsis oficial:

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed nos trae la historia sorprendentemente no contada del prolífico paisajista y presentador de The Joy of Painting. Con un gran aprecio por la naturaleza y un comportamiento amable y gentil, Bob Ross alentó a todos los que conoció a abrazar su creatividad y creer en sí mismos, convirtiéndose en un fenómeno cultural en el camino. El hombre que dijo que no había errores, solo accidentes felices, ha traído un gran deleite al mundo durante décadas. Más allá del cabello icónico, la voz relajante y las pinturas nostálgicas, se encuentra un misterio que muchos aún no han descubierto.