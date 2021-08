Bob Ross: Así fue la trágica y temprana muerte del pintor, que será retratada en el documental de Netflix

Recientemente, Netflix anunció el próximo estreno de su nuevo documental "Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed", cinta que revelará los secretos en la vida de este popular pintor, por ejemplo la verdadera razón de su muerte.

La cinta dirigida y producida por Joshua Rofé promete revelar una versión no contada de la vida del artista y presentador del programa de televisión, ganador del premio Emmy, "The Joy of Painting", que se emitió entre 1983 y 1994.

Con más de una década al aire, Bob Ross pudo filmar 403 episodios del programa. El programa se convirtió en todo un hito de su tiempo, por la relajante voz y las majestuosas pinturas de Ross.

Pero su legado no terminó el día de su muerte, pues desde entonces, el alegre pintor dejó una fuerte base de seguidores, e incluso profesores de pintura que han hecho suyo el "método Bob Ross" para enseñarlo en sus clases.

Un poco acerca de su vida

Bob Ross nació el 29 de octubre de 1942 en Daytona Beach, Florida. Su padre era carpintero y Bob se sentía más a gusto en el taller que en la escuela, por lo que abandonó el noveno grado para trabajar como aprendiz de su padre.

De acuerdo con Vanity Fair, Ross se unió a la Fuerza Aérea cuando cumplió la mayoría de edad. Pasó 20 años en el ejército, principalmente en Fairbanks, Alaska, y trabajó como sargento de instrucción. Pero odiaba gritarles a los jóvenes reclutas y comenzó a pintar para calmarse después de largos días. Según los informes, juró que si alguna vez dejaba la Fuerza Aérea, nunca volvería a gritar.

Ross estudió con un pintor llamado William Alexander, cuya técnica de aplicar rápidamente óleos uno encima del otro sin esperar a que las capas anteriores se sequen se conocía como “mojado sobre mojado”. Y Ross lo perfeccionó tan magistralmente que pronto pudo completar un lienzo en menos de 30 minutos.

Resultó que las pinturas de 30 minutos eran el momento perfecto para un espacio de televisión. "La alegría de pintar" se presentó por primera vez el 11 de enero de 1983. Sin embargo, a pesar de su nuevo estatus de celebridad, siempre fue una persona humilde y más reservada y dedicó gran parte de su tiempo al cuidado de animales como ciervos, ardillas, zorros y búhos.

¿Cómo murió Bob Ross?

Bob Ross murió el 4 de julio de 1995 después de una breve e infructuosa batalla contra el cáncer. Pero en los meses previos a su muerte, estuvo plagado de disputas legales y personales sobre su testamento y propiedad de su propiedad.

Según quienes lo conocieron, Bob Ross siempre sintió que iba a morir joven. Ross fue un fumador ávido toda su vida adulta, e incluso antes de cumplir los 50 años, ya había sobrevivido a dos ataques cardíacos y su primera batalla contra el cáncer.

En 1994, a Ross le diagnosticaron linfoma, cuando se preparaba para dirigir el episodio final de la trigésima primera temporada de La alegría de pintar. Según Medical News Today, el linfoma es un tipo de cáncer que ataca a los glóbulos blancos; puede crecer y diseminarse a un ritmo rápido. Quienes tienen linfoma tienden a tener el sistema inmunológico debilitado como resultado de la enfermedad.

Bob Ross siempre mantuvo su vida privada fuera del ojo público, e incluso después de recibir su diagnóstico, solo compartió la devastadora noticia con su familia y amigos más cercanos. "The Joy of Painting" emitió su episodio final el 17 de mayo de 1994.

Poco después de dejar la televisión, Ross perdió dos marcas famosas, y comenzó a experimentar los efectos de su cáncer cuando su su característico cabello empezó a caerse y su voz tranquilizadora se volvió ronca. En sus últimos meses ni siquiera tuvo energía para pintar. Su condición empeoró y murió el 4 de julio de 1995, en Orlando, a sus 52 años, a un año de su última emisión. Solo unos pocos amigos cercanos y familiares asistieron a su funeral, entre los cuales no estaban sus antiguos socios comerciales.

Su lápida en Woodland Memorial Park está etiquetada como “Artista de televisión”. La mayoría de los días, su lugar de descanso está adornado con pinturas dejadas allí por estudiantes visitantes.

La batalla por la propiedad de Bob Ross

El medio Grunge reportó que cuando Bob Ross murió, era dueño de un enorme imperio de pintura. Hizo varios materiales de arte con su cara en la caja, incluidos paladares, pinceles, caballetes y folletos de instrucciones. Incluso dio lecciones privadas por 375 la hora. En 1995, su negocio valía más de 15 millones de dólares.

La batalla por el imperio de Bob Ross, Inc. comenzó incluso antes de su muerte. Días antes del último episodio del programa, su socio comercial Walt Kowalski le dejó un mensaje que parecería una declaración de guerra, pues su objetivo era tener la propiedad completa de Bob Ross.

Walt y su esposa Annette Kowalski conocieron a Ross como aprendiz y juntos ayudaron al pintor a comenzar su propia serie de televisión. Llegaron a ser tan cercanos que Ross escribió en su testamento que Annette debería estar en línea directa para administrar su patrimonio.

Luego de la muerte de Jane, segunda esposa de Ross y una de las cuatro partes que eran dueñas de Bob Ross, Inc, la tensión creció y los Kowalski estaban esperando que el pintor renunciara a su parte.

Afortunadamente, Ross tuvo la oportunidad de hacerle ajustes a su testamento. En él entregó el derecho a su nombre e imagen a su hijo Steve. Y su propiedad pasó a manos de su tercera esposa Lynda, con quien el pintor se casó en su lecho de muerte.