Netflix: La mejor serie protagonizada por Michael Douglas que seguro no conocías; te hará llorar

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Pero también los usuarios de esta diversa plataforma digital buscan contenido de sus actores y actrices favoritos, tal como sucede con el actor Michael Douglas, quien se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de Hollywood.

Serie protagonizada por Michael Douglas

Michael Kirk Douglas, nació en Nueva Jersey el 25 de septiembre de 1944; es un actor y productor de cine estadounidense, quien logró ganar un Premio Óscar a Mejor Actor por “Wall Street” en 1987, además de otro premio como productor de One Flew Over the Cuckoo's Nest en 1975.

Bajo este panorama, hemos creado una selección para que puedas ver este viernes en compañía de tus seres queridos o bien, solo; se trata de la serie irónica y divertida titulada “El método Kominsky”, la cual fue creada por Chuck Lorre y que tuvo estreno en la gigante de streaming el 16 de noviembre de 2018.

“El método Kominsky”, sigue la historia de Sandy Kominsky y Norman Newlander, quienes muestran a través de sus vidas que la vejez puede no ser del todo aburrida y que siempre se pueden seguir divirtiendo.

¿De qué trata "El método Kominsky"?

La serie sigue la vida de Sandy Kominsky, un actor que tuvo un fuerte éxito durante un breve lapso de tiempo en su carrera, y que ahora es uno de los profesores más cotizados, quien se dedica a formar actores en Hollywood.

Dicha producción está protagonizada por Michael Douglas, Alan Arkin, Nancy Travis y Sarah Baker; cuenta con tres temporadas que ya se encuentran disponibles en Netflix.

Aquí el tráiler de la serie

La historia escrita por Chuck Lorre ha estado dentro del top 5 de las series más vistas de la plataforma a nivel global; se encuentra dentro de las categorías de sitcom, drama y comedia de TV.

A continuación te dejamos el tráiler de dicha serie que podrás disfrutar dentro de la plataforma de miles de producciones audiovisuales: