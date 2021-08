Efeméride: Robert De Niro cumple 78 años, ¿por qué se declaró en bancarrota?

Robert Anthony De Niro o simplemente Robert de Niro, nació un día como hoy, pero de 1947 en Nueva York, Estados Unidos. El famoso actor es una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica de Hollywood desde la década de 1970 y para celebrar sus 78 años de vida hoy recordamos cómo ha sido su exitosa carrera, además, te contamos los motivos que llevaron al actor a la bancarrota luego de tener una de inmensa fortuna.

Como se mencionó antes, Robert De Niro nació en Nueva York, sin embargo, es de ascendencia italiana e irlandesa, su madre fue pintora y poeta, mientras que su padre fue un escultor por lo que siempre estuvo ligado a las expresiones artísticas, sin embargo, decidió refugiarse en la actuación para lidiar con su timidez por lo que inició participando en obras de teatro escolares desde los 10 años.

Cuando tenía 16 años, Robert De Niro decidió dedicarse de lleno a la actuación y luego de algunos años de estudio logró aparecer en su primera película, The Wedding Party (1963), sin embargo, dicha película no vería la luz hasta el año de 1969, no obstante, durante ese tiempo apareció en otras producciones como extra y en diferentes obras de teatro.

Tras el estreno de la The Wedding Party, De Niro comenzó a obtener cierta popularidad y en el año de 1973 conoció a Martin Scorsese, con quien comenzó una prolífera amistad, fue en 1976 cuando el director le dio el papel protagonista en Taxi Driver y a partir de ahí siguieron cosechando éxitos pues en la mayoría de películas en las que colaboraron logró sacarle jugo a su imagen ruda convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas del cine a nivel mundial.

Su personaje de Travis Bickle en Taxi Driver le dio fama mundial. Foto: Especial

Tras haberse consolidado como uno de los rostros más duros del cine, Robert De Niro decidió incursionar en otros géneros del cine para no encasillarse en personajes conflictivos o de mafiosos y fue una gran decisión pues también logró hacer grandes papeles en películas de comedia o en dramas como Huida a Media noche (1988), La Corina de humo (1997), Hombres de honor (2000) y Pasante de moda (2015), por mencionar algunas.

A lo largo de su carrera, Robert De Niro logró obtener dos premios Oscar, el primero de ellos como Mejor Actor de reparto por “El Padrino II” (1975) y Mejor actor por “Toro Salvaje” (1981), además, ha estado nominado en otras ocasiones en diferentes categorías y cuanta con un cúmulo de premios adicionales como Globos de Oro, Premios BAFTA, Premios SAG y otros.

¿Por qué se declaró en banca rota?

Debido a su exitosa carrera, Robert De Niro logró hacerse de una enorme fortuna que según, los cálculos de Forbes llegó a ser de alrededor de 500 millones de dólares, sin embargo, hace unos meses el actor se declaró en bancarrota pues la pandemia de Covid-19 lo obligó a cerrar su cadena de hoteles y restaurantes, además, desde 2018 está en un pleito legal con su ex esposa, Grace Hightower, quien exigía la mitad de la fortuna del actor, sin embargo, un juez determinó que el actor debía entregarle un millón de dólares al año así como la mitad de la casa donde vivían, la cual está valuada en 20 millones de dólares.

Y por si fuera poco, Robert De Niro debe varios millones de dólares en impuestos y aunque no se especificó la cifra de la deuda se sabe el sueldo de sus últimos proyectos fue destinado íntegramente a cubrir estas deudas.

Vida personal

En cuanto a su vida personal Robert De Niro estuvo casado en dos ocasiones; la primera con en 1976 Diana Abott con quien tuvo a su hijo Raphael, además, adoptó a Drena, la hija de Abott de un matrimonio anterior. Posteriormente tuvo a los gemelos Julian Henry y Arron Kendrick con la modelo Toukie Smith.

En 1997 se casó por segunda vez con Grace Hightower con quien tuvo a su hijo Elliot y en 2011 nació Helen Grace, su relación terminó en 2018 y desde entonces se ha visto envuelto en una batalla legal con Grace Hightower.

Su último trabajo lo realizó en "El Irlandés". Foto: Especial

Con información de medios.