Netflix: 3 Dramas coreanos para adultos con las mejores tramas llenas de intriga

Corea del Sur ha demostrado desafiar los estereotipos cuando se trata de series. Netflix tiene los mejores dramas con tramas llenas de intrigas y dirigidas a un público mucho más maduro.



Una de sus producciones más populares del año pasado fue "The World of the Married", que se centró en la traición entre una pareja de casados. Sus escenas subidas de tono fue un cambio radical a lo acostumbrado, ya que lo más que llegan a mostrar es el primer beso entre la pareja protagonista.



En la plataforma de streaming hay otras opciones de K-Dramas para un público mucho más adulto, no solo por mostrar a parejas en matrimonio, sino porque su historia suele girar en la ambición, la corrupción, ambientes laborales e incluso relaciones tóxicas. Checa las recomendaciones de esta semana.

Dramas coreanos en Netflix sobre la alta sociedad

White Nights

Drama para adultos que narra la vida de Seo Yi Kyung, una mujer ambiciosa que quiere construir su propio imperio. Park Gun Woo es un hombre guapo y de familia rica, además de ser dueño de una gran compañía. Él sigue enamorado de su primer amor, que es Seo Yi.



Lee Se Jin es una mujer desesperada por salir de la pobreza de cualquier forma y aspira a ser como la protagonista. La ambición, la traición y el amor serán los ingredientes que harán de esta serie algo intrigante.

Amigos con clase

Drama coreano que se centra en la vida de un grupo de amigos y sus matrimonios. Cuando ocurre una muerte dentro de la historia, comienzan a desvelarse varios secretos sucios que cambia la vida de estas parejas. El asesino en serie busca acabar con estos matrimonios que están en sus 40's.

Hienas

Drama de abogados que narra la vida de un despacho que trabaja para los ricos de Corea del Sur. Jung Geoum es una mujer con piel de hiena, ya que ignora las leyes y hace todo lo posible por ganar sus casos. Yoon Hee Jae es un hombre que manipula a sus clientes, ya que en sus manos está su destino.

Ambos demostrarán lo despiadados que son con tal de cumplir sus ambiciones personales.