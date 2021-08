3 Dramas chinos del actor Wang Yibo que debes conocer

¿Quién es Wang Yibo? El joven actor es originario de Luoyang, China. Tiene 24 años y también debutó como idol. Gracias a Netflix, saltó a la fama internacional con "The Untamed", una serie LB que protagonizó al lado de Xiao Zhan.

El actor de dramas debutó en 2016 en la pantalla grande, pero fue hasta 2017 que se convirtió en todo un galán de novelas asiáticas con "When We Were Young", disponible en la plataforma de Viki.



Sin embargo, Wang Yibo no solo ha incursionado en la pantalla, el idol debutó mucho antes, ya que pertenece al grupo de K-pop y C-Pop UNIQ, que debutó en 2014 y ha lanzado música de manera intermedia a lo largo de los años. El idol se ha desempeñado como rapero y bailarín dentro de la banda.

En su faceta como solista, ha logrado vender más de 10 millones de copias en China con "No Sense". Checa las recomendaciones de sus mejores C-Dramas para enamorarte de Yibo.

Dramas de Wanyg Yibo y dónde verlos

The Untamed

La serie BL está disponible en Netflix. La trama se centra en Wei Wu Xian, un joven que se cruza con Lang Wang Ji. Juntos intentarán detener al poderso clan Wen, ya que descubren que su líder busca atacar a los habitantes.

Para su mala suerte, ocurre un desastre que provoca la desaparición de Wei Wu Xian, quien regresa 16 años después. Ahora, una serie de misteriosos asesinatos los motivan nuevamente a ponerle fin al mal y no fallar esta vez.

Gank Your Heart

Drama de romance que narra la vida de Ji Xiang Kong, un jugador de eSports y celebridad de Internet que enamora a todas las chicas. Por otro lado está Qui Ying, una joven gamer que conoce en una competencia internacional. Ella intentará aprovecharse de su fama para aumentar sus seguidores, ya que su reputación fue manchada por su antigua asociación.

Te puede interesar: Netflix: 3 Dramas coreanos con los peores villanos más ODIADOS por las fans

Legend of Fei

Drama de época que se centra en la vida de Li Hui, un héroe cuya hija es Zhou Fei, a quien no le permite explorar el mundo más allá de una fortaleza que resguarda al reino. A sus 16 años, ella ha intentado escapar de la prisión en la que se ha convertido su hogar, sin lograrlo ni una sola vez. Cuando conoce a Xie Yun, logra salir del reino y ambos se embarcan en una aventura por la tierra de Wulin.