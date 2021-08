Netflix: 3 Dramas coreanos con los peores villanos más ODIADOS por las fans

Explora el mundo de los K-Dramas con Netflix, la plataforma tiene una gran colección de historias que abarcan temáticas muy variadas.

Una buena historia no está completa sin el personaje malvado que hace sufrir a todos y pone en aprietos a los protagonistas. Y aunque en la guerra todo se vale, hay quienes se ganaron el odio de las fans por sus acciones. Desde psicópatas, mentirosos expertos o mujeres que hacen todo lo posible por proteger a su familia, estos villanos han sido los peores.



En los doramas coreanos siempre hay un personaje con un pasado oscuro y deseo de venganza, que no se arrepiente de nada y que son interpretados por talentosos actores que lo hicieron tan bien, que los fans terminaron por odiarlos también.



Aquí van las mejores recomendaciones de dramas coreanos en Netflix con los peores villanos, desde un hermano lunático, hasta una madre egoísta y cruel.

Los villanos más odiados de los doramas

Boys Over Flowers

No podemos hablar de villanos sin mencionar a la madre de Gu Jun Pyo de "Chicos Antes Flores". El K-Drama de Lee Min Ho se centra en Jan Di, una joven promedio que ingresa al mejor colegio de élite. Ella medirá su suerte cuando se convierta en la víctima de los F4, los mejores estudiantes y más ricos.



"Kang Hee Soo" se volvió la peor pesadilla, no solo para la protagonista, sino para su propio hijo. La la mujer no aceptaba su relación, debido a sus diferencias sociales, por lo que pasaba encima de cualquiera para separarlos.

Vincenzo

Uno de los mejores dramas de acción del 2021 fue "Vincenzo", Song Jong Ki regresó a la actuación interpretando a un abogado de la mafia italiana. A su retorno a Corea del Sur, inicia la búsqueda de un tesoro que quiere recuperar, pero se ve involucrado en la batalla contra una corporación corrupta.



A pesar de ser el antihéroe, Taecyeon de 2PM encarnó al villano más lunático, capaz de matar a su propio hermano y padre con tal de vengarse de sus enemigos. Logrando engañar a todos, este malvado fue uno de los favoritos y más odiados.

It’s okay not to be okay

Drama que narra la vida de Moon Kang Tae, un joven que trabaja en un hospital psiquiátrico, además, se hace cargo de su hermano mayor ya que sufre de un tipo de autismo. Por otro lado, está la fría Ko Mong Young, una mujer soberbia y grosera que ha ganado fama con sus libros infantiles.



Ella se enamora a primera vista del protagonista, pero él la rechaza constantemente. La villana de la historia es "Park Haeng Ja", una mujer que se ganó el odio de los fans por que logró engañar a todos tras revelarse un oscuro secreto.