¿Lee Seung Gi y Lee Da In terminaron? Este es el mensaje que la actriz compartió en redes

Lee Seung Gi y Lee Da In confirmaron su noviazgo en mayo pasado, sorprendiendo a los fans. La pareja habría estado saliendo por alrededor de un año, luego de conocerse como amigos y frecuentarse gracias al Golf, su pasatiempo favorito. Sin embargo, la actriz inició rumores de una posible ruptura.

Los actores coreanos nunca coincidieron en algún drama, pero se conocían dentro de la industria. La empresa Dispatch, conocida por revelar la vida privada de los idols famosos, reveló las fotos de un viaje familiar que realizó la pareja para conocer a la abuela de Lee Seung Gi.



Lo que comenzó como cualquier historia de amor, podría no tener un final feliz. Lee Da In recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que desató los rumores de ruptura, ya que parece ser algo muy críptico.

Las agencias de Lee Seung Gi y Lee Da In responden a los rumores

Lee Da In tomó sus redes sociales para compartir una foto del mar que acompañó con el siguiente texto:

"Solo soy una mujer que está dispuesta a vivir cada día al máximo. Porque es tu vida, y solo vives una vez. No alguien más vive tu vida por ti. Así que yo soportaré toda la amargura y atesoraré toda la felicidad de la vida "

De inmediato, algunos fans comenzaron a especular que Lee Seung Gi y la actriz le dieron punto final a su relación, siendo ella la que decidió terminar con el actor de dramas.



Tras los rumores, sus agencias decidieron responder. 9Ato Entertainment, quien maneja a Lee Da In, aseguró que no saben mucho de la situación y no compartieron más detalles. Por su parte, Hook Entertainment de Lee Seung Gi explicó que no podían confirmar las noticias, ya que era un poco difícil.



Los primeros reportes apuntan a que supuestamente el motivo de su separación habría sido por la apretada agenda del actor, quien ha estado trabajando en programas de variedades y filmando dramas en lo que va del año, por lo que pudieron haberse distanciado poco a poco por la falta de tiempo.



Algunas fans también externaron mensajes de apoyo hacia Lee Da In, cualquiera que sea el motivo por el que compartió dicho mensaje y esperan que pueda superar dicho momento.