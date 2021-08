Fan de Luis Miguel lo encuentra en restaurante de Beverly Hills y termina celebrando su cumpleaños con él: VIDEO

Luis Miguel es uno de los artistas más populares y reconocidos en el mundo de habla hispana, por lo cual no es de extrañarse que tenga fans en casi cualquier rincón del mundo, sin embargo, pocas admiradoras son las que han logrado estar muy cerca de él y de paso han compartido alguna anécdota junto al intérprete de "La Incondicional". Esto debido a que el cantante suele evadir casi siempre el contacto con periodistas así como con cualquier otra persona cuando se deja ver de manera pública.

Celoso de su intimidad, "El Sol" de México siempre es cauteloso con sus apariciones públicas, y las pocas veces que se deja ver siempre va acompañado de guardias de seguridad que impiden que cualquier persona se le acerque, no obstante, una admiradora suya tuvo la suerte de encontrarlo y poder compartir con él algunas palabras.

Se trata de una mujer que se declaró fan del artista y se lo encontró en un restaurante en Beverly Hills, en Los Angeles, California, por lo que con cautela decidió acercase a él para pedirle una fotografía, sin embargo, su encuentro fue más especial de lo que hubiera imaginado y terminó contando su experiencia al programa de espectáculos "Suelta la Sopa".

"Platícame un poco de ti", le dijo Luis Miguel

De acuerdo con la narración que la fan de Luis Miguel dio al programa "Suelta la Sopa", ella se encontraba en un restaurante de Beverly Hills junto a su hermano, hasta donde había ido para celebrar su cumpleaños y grande fue su sorpresa al ver al artista sentado en una mesa próxima.

"Nos acercamos la mesa, primero yo y ya mi hermano me siguió. Para cuando le estábamos pidiendo la foto y yo le estaba comentando que era su fan y que era mi cumpleaños, y que qué regalo más bonito poder encontrármelo, poder saludarlo y pedirle una foto; cual fue mi sorpresa que él me dijo: 'Platícame un poco de ti, ven y siéntate'," narró la admiradora, cuyo nombre no se dio a conocer.

Enseguida, en la grabación, la cual fue compartida en la cuenta de Instagram del programa, se aprecia cómo el cantante dialoga con su admiradora. "Ahí se ve cuando la acompañante (de Luis Miguel) se pone contenta y hasta aplaude. Y ya después de que les trajeron la cena dejamos que cenaran a gusto y todo, y aquí una de las fotos que me tomé", destacó la emocionada joven al programa.

Sin embargo, luego de hacerse público el video, numerosos seguidores de "Suelta la Sopa" comentaron que en realidad el personaje al que la fanática se encontró no era Luis Miguel; algunos aseguraron que era un doble, otros más que era su primo, mientras que otros dijeron que se trataba de su hermano.

"Ese es el primo de Luis Miguel," "Sorry este te tomo el pelo, mejor dicho de las greñas…No es ni LuisMi, Luis Miguel ni El Sol de Mexico!!", "Imposible que sea Luis Miguel. No es el", "¿En serio era Luismi?, pues no sé parece," y "No se parece. Creo que no es él," fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el post. No obstante, hubo quienes confirmaron que aunque la gente no lo creyera sí se trataba del cantante; "Temo decirle pero sí es Luis Miguel. Felicitaciones" y "Espectacular el Sol", comentaron otros internautas.