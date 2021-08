Luis Miguel alimentaba a sus novias con pétalos; ex revela extraña manía del Sol

Gran sorpresa generó en el medio del espectáculo las recientes revelaciones de una famosa actriz y vedette argentina al dar a conocer detalles del fugaz romance que mantuvo con Luis Miguel cuando ambos eran jóvenes; además dio a conocer ciertas manías que el cantante mexicano implementó para conquistarla.

Se trata de Sandra Villarruel, actriz de teatro y televisión, quien aseguró que tuvo un efímero amorío con el famoso artista mexicano cuando en los años 80, cuando ella tenía 24 años y Luis Miguel 18. Sus declaraciones fueron recopiladas en el informe denominado “Las ex de Luis Miguel”, el cual fue presentado en programa El Club de las Divorciadas, en donde Villarruel habló sobre esa inolvidable etapa en su vida.

Durante la entrevista, la actriz fue cuestionada sobre cómo fue que conoció a Luis Miguel, oportunidad que ella aprovechó para brindar detalles acerca de extraños métodos de conquista que utilizó con ella el cantante: “Él era muy joven (...) Yo lo único que sé es que estábamos en una cena, todas chicas", explicó Sandra Villarruel.

Mojaba los pétalos de rosas en vino y se los daba de comer

Durante el encuentro Sandra Villarruel fue cuestionada si eran verdad algunas de los rumores acerca de los métodos de conquista de Luis Miguel, en particular si él mojaba pétalos de rosa en vino, a lo que contesto: “Sí. Mojaba pétalos de rosa rojas en vino tinto y me los daba de comer. Y comía de él…”, reveló.

La actriz argentina conoció a Luis Miguel en la década de los 80. FOTO: Especial

Algo que le parecía “riquísimo”, destacó al actriz, no obstante, no volvió a ocurrir, señaló: “Fue la primera y única vez, porque estoy esperando que otro me dé pétalos de rosas”, relató entre risas. “Todo eso lo hizo en la cena. Después de que hablamos de la madre (de Luis Miguel) y todo eso… ahí fue", confesó Villarruel. Ya no sé si fue antes o después de que fueran los demás de la mesa, porque se nota que a él no le importó nunca el resto”, confesó.

La ex vedette destacó que fue durante esa conversación que sostuvo con el cantante que se enteró de los problemas que Luis Miguel mantenía con su papá, así como el hecho que su mamá, Marcela Basteri, se encontraba desaparecida. También aseguró que tuvo que ver la bioserie del artista para poder entender mejor el contexto de aquella charla: "Vi la serie para entender más la charla que había tenido con él. Y viste que en la ficción algunos tiempos se cambian. Pero igualmente, yo lo había conocido antes: cuando él tenía 14 y cuando tenía 15, ya nos habíamos visto”, refirió.

Sandra Villarruel tiene actualmente 57 años de edad. FOTO: Especial

Finalmente la actriz confesó que su romance solo duró una semana: “Nosotros tuvimos una relación de una semana. Porque cuando yo me fui, él arrancaba una gira en Córdoba, porque si no, yo creo que hubiese sido una relación bastante importante. Porque como él estaba tan pegado”, concluyó Sandra Villarruel.