LUIS MIGUEL cantó con KARAOKE un éxito en inglés a bordo de su YATE: VIDEO

La vida de Luis Miguel ha marcado a tantas y tantas personas, millones de éstas, que corear sus temas parece poco cuando se trata de disfrutar una y otra vez una de sus interpretaciones. Y, si esto fuera poco, millones de personas se han animado cantar como él o intentar imitarlo, con la voz a todo pulmón en la regadera, el coche o, los más osados, en el karaoke.

Y es precisamente esto lo que Luis Miguel hizo también alguna vez en la década de los años 90, cuando en su plenitud musical y con los años 20s acompañándole en el tiempo, el cantante se plantó frente a un karaoke, como muchos de sus fans lo hacen con sus temas, para cantar el éxito de uno de sus ídolos en aquella época.

Luis Miguel canta éxito 'Just Once'

El mundo de la música ha tenido intérpretes y productores absolutamente virtuosos, creativos y rentables para la industria. Uno de los más reconocidos y con álbums vendedores es Quincy Jones, el productor de 'Thriller', el álbum más vendido de la historia de la música.

Pues bien, Quincy Jones se dio a la tarea en 1981 de producir el álbum 'The Dude', de cual se desprendió el exitoso tema 'Just Once' y la interpretación estuvo a cargo de James Ingram, artista que en su mejor época tuvo registros vocales muy similares a las notas más altas que años después desarrollaría Luis Miguel.

El tema entraría años después, en 2009, en un disco recopilatorio de éxitos de la carrera de James Ingram, intérprete que perdió a vida en 2019.

Luis Miguel lo canta con karaoke

Es ahí donde entra la figura de Luis Miguel, quien en el mejor momento de su carrera, a mitad de la década de los años 90, se plantó un buen día en su yate, en altamar, para gozar de una tarde en compañía de sus amigos y alguna bella mujer a su lado, todo con el fin de cantar con karaoke una de sus canciones favoritas.

El tema fue el mencionado 'Just Once', interpretada magistralmente tanto por James Ingram como por Luis Miguel, que se bastó solamente de un micrófono de menor rango que uno profesional para sus conciertos y el monitor para seguir la letra de su canción preferida.

Ante esto, dejó una vez una muestra de su capacidad vocal para interpretar en inglés y, de paso, impresionar a una mujer.

Así luce Luis Miguel cantando con karaoke su canción favorita: 'Just Once'.