¿Ale Capetillo regresó a México?, estas son las razones

Ale Capetillo sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una gran noticia, resulta que ya está en México y se vino con todo y Bobby, su nuevo amigo peludo.

Si bien las razones de su regreso no las ha dado a conocer todavía, en su cuenta de instagram compartió una historia en la que se le ve feliz con sus perritos de México y disfrutando de sus cereales favoritos.

"No era una noticia que tengo novio, no era una noticia de YouTube ni de Booby, llegué a México, no saben cómo me guardé esta noticia, nadie sabía más que mi hermano y uno de mis mejores amigos, pero nadie sabía", contó.