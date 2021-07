Rafael Inclán y César Bono se despiden entre lágrimas de Alfonzo Zayas; estas fueron sus últimas palabras

Tras darse a conocer la muerte de Alfonso Zayas, histrión famoso por películas como “Los Verduleros” y “El día de los albañiles”, sus amigos César Bono y Rafael Inclán externaron sus condolencias y afirmaron sentir un profundo dolor por la pérdida de su compañero, a quien extrañarán demasiado.

César Bono lloró la muerte de su “gran amigo y mentor” en la industria del cine mexicano:

“Yo conocí parte de su historia clínica… Hasta hace unas horas decía que lo único que le faltaba era que le hicieran la circuncisión. Era un gran amigo. Yo nada más te digo que empezando la compañía de cine donde trabajábamos pertenecía a Gilberto Martínez, creador de Tin Tán”, dijo entre lágrimas en entrevista con Grupo Fórmula.

Fueron muy unidos. Foto: Especial.

Entre un llanto inconsolable, César Bono explicó cómo Alfonso Zayas lo acogió en el cine, pese a que todo mundo le advertía que el histrión le haría la vida imposible. Sostuvo que está muy triste por la partida de Zayas: “Siempre fue super conmigo. Claro que me duele, y me atrevo a decirte, ay Javier, no sabes cómo duele, mucho, mucho”, comentó.

Rafael Inclán revela que su primo la pasó mal

Por su parte, el primer actor Rafael Inclán, quien es primo de Alfonso Zayas, reveló que su familiar y amigo estaba intubado y en coma inducido: “Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el COVID. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, tenía la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las 11 de la noche”.

Llegaron a trabajar juntos. Foto: Especial.

Sin embargo, sostuvo que pudo despedirse de él. Lamentó que la salud de su primo se empezó a complicar, “la viuda, los sobrinos, nietos, todos impactados. Ya sabemos que estos trámites son muy dolorosos y ahí estamos”, expresó visiblemente afectado por la situación.

