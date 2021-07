Danna Paola le hace el fuchi a México, revela por qué prefiere vivir en España

Danna Paola dio el salto a la fama internacional tras su participación en Élite, donde conquistó a miles de seguidores de todo el mundo con su papel de "Lucrecia Montesinos" en la producción que era grabada en España, sin embargo, tras su salida de la serie regreso a México donde encontró muchas diferencias en cuanto a su nivel de vida en “El Viejo Continente” y dejó ver que prefiere vivir en España.

Fue durante una entrevista para la revista "Quién" donde la talentosa actriz reveló que durante el tiempo que estuvo viviendo en España encontró algunas cosas que en México no podría hallar, además, aseguró que en el país europeo tuvo la oportunidad de explorar ámbitos de su vida que en México no había tenido oportunidad de profundizar y dejó entrever que prefiere vivir en España haciéndole el fuchi a México.

¿Qué le gusta de España?

En la publicación, Danna Paola revela que una de las cosas que más le gustó de España es que pudo encontrar mucha libertad pues aseguró que tuvo la oportunidad de encontrarse así misma, salir a la calle, caminar, tomar el metro, andar en bici o hasta caminar a las 5 de la mañana por las calles tras una fiesta, cosas que no podría hacer con facilidad en México.

Danna Paola aseguró que estar en México le resulta bastante abrumador principalmente por la inseguridad que se vive en las calles motivo por el que casi no sale y aseguró que disfruta estar en casa. Otro de los aspectos por los que mencionó que prefiere vivir en España es que detectó que los mexicanos tienen un problema pues no saben decir que no y que prefieren darle mil vueltas a las cosas, “Hay que ser directos”, sentenció la actriz.

Danna Paola está enfocada en su carrera musical. Foto: IG: dannapaola

¿Por qué dejó Élite?

Danna Paola reveló que Élite es uno de los proyectos más importantes de su carrera debido a que confesó que haberse quedado con el papel de “Lucrecia Montesinos” le ayudó mucho a superar una fuerte depresión que atravesó en 2017 y reveló que durante las tres temporadas en las que participó se sintió muy cómoda, incluso mencionó que fue ahí donde pasó algunos de sus mejores días.

Sobre su salida de Élite, comentó que, aunque fue dolorosa, tuvo que elegir entre la actuación y el canto, dos de sus grandes pasiones y está claro lo que eligió, aunque no descartó su regreso a la actuación, sin embargo, confesó que lo hará solo si el papel que le ofrezcan la convencer.

Estuvo a punto de dejar su carrera

Durante la misma entrevista, Danna Paola reveló que estuvo a punto de dejar su carrera artística pues tras su participación en “Atrévete a soñar”, quedó asociada con el papel de “Patito”, por lo que consideró irse a vivir a Francia para estudiar gastronomía y de esta manera desvincularse del personaje antes mencionado.

Cabe mencionar que cambió de opinión cuando le ofrecieron un papel en Wicked, por lo que asegura que lo tomó como una señal de vida y decidió seguir su carrera en el mundo del espectáculo.