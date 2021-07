Vocalista de Grupo Firme desarma a militar para posar en la FOTO y le llueven críticas: VIDEO

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme se convirtió en blanco de críticas luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se aprecia el momento en el que despoja de su arma a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para posar en una fotografía.

En las imágenes que circulan en las redes se aprecia que un militar se acercó al cantante de la agrupación del género regional mexicano para tomarse una fotografía, sin embargo, la situación se le sale de las manos cuando Eduin Caz, sin previo aviso, sujeta el arma del soldado para posar con ella, en el video se ve claramente que el militar trata de mantener el control de su arma, pero finalmente el cantante logra su cometido y posa sosteniendo el arma.

De momento, se desconoce la fecha exacta y el lugar en el que ocurrieron estos hechos, sin embargo, el polémico video fue difundido el pasado 22 de junio a través de Facebook en el perfil identificado como “El Rey Sedena”, una página que comparte contenido relacionado a la milicia mexicana por lo que Eduin Caz recibió cientos de críticas por su actuar ante el militar.

Algunos usuarios de las redes calificaron a Eduin Caz como un irrespetuoso pues señaron que, para empezar, el arma de un militar no se puede tocar por seguridad, además, señalaron que no es correcto meterse con los instrumentos de trabajo de otras personas y aseguraron que a él o a cualquier miembro del Grupo Firme no les gustaría que otra persona se apodere de sus instrumentos musicales para tomarse una fotografía.

Consecuencias para el militar

Además, diversos usuarios también señalaron que este video podría generarle graves consecuencias al militar, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, pues entre sus obligaciones militares está cuidar y mantener bajo su control su arma, incluso, mencionaron que podría ser dado de baja de las filas de la Sedena.

Cabe mencionar que en las imágenes se aprecia que el soldado en cuestión trató de mantener el control de su arma, sin embargo, nada pudo hacer para que Eduin Caz se apoderara de su arma y momentos después su semblante es de preocupación pues al parecer está consciente que podría tener consecuencias por esa polémica fotografía.

De momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no ha emitido su postura sobre estos hechos que han causado gran polémica en redes sociales, sin embargo, en redes sociales algunos internautas aseguraron que, de entrada, el militar recibiría un castigo físico por haber descuidado su arma.

Por su parte, Eduin Caz no ha hablado sobre este tema en sus redes sociales, donde regularmente está muy activo y prueba de ello es que el pasado fin de semana compartió de manera detallada cómo fue la última presentación del Grupo Firme ante 15 mil personas que abarrotaron el Denver Coliseum de Colorado, lugar al que llegó a bordo de un helicóptero para sorprender a los seguidores del grupo que corearon todas sus canciones.