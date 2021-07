¿Por qué Britney Spears llamó al 911 un día antes de la audiencia para liberarse de su tutela?

El pasado 23 de junio fue uno de los días más importantes en la vida de Britney Spears, quien tras más de una década bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears, decidió romper el silencio y exponer durante una audiencia los excesos y abusos por parte de su progenitor quien, dicho sea de paso, controla la vida y las finanzas de la Princesa del Pop desde que ella tenía 13 años.

Ante la Corte, Britney Spears relató el infierno que ha vivido desde que su padre obtuvo su tutela en 2008, cuando ella sufrió una crisis de salud mental que la llevó a explotar y raparse su rubia y característica cabellera; en ese entonces, James se quedó con el control de la vida de la cantante, quien fue declarada inestable para llevar las riendas de su vida, su carrera, sus finanzas y hasta de la custodia de los dos hijos que tuvo con Kevin Federline.

Britney fue muy clara durante la audiencia: "Quiero recuperar mi vida... No he hecho nada en el mundo para merecer esto. No está bien que me obliguen a hacer algo que yo no quiero", expresó la artista de 39 años quien relató que no puede dormir y todos los días llora al saberse cautiva de su propio padre, quien incluso llegó a medicarla en varias ocasiones con litio, un inmunodepresor bastante potente a fin de tenerla "tranquila y vulnerable.

La Princesa del Pop dijo que necesitaba que la tutela de su padre terminara, que quería ser feliz, vivir su vida e incluso tener otro hijo, ya que su padre la había obligado a colocarse un Dispositivo Intrauterino (DIU) para impedir que se embarazara. Insistió en que sólo las autoridades podrían ayudarla a conseguirlo, sin embargo, pese a todos los esfuerzos de Britney y el apoyo de otras personalidades y sus seguidores, la respuesta del juez no fue favorable: su padre continuará como tutor legal, al menos por ahora.

Britney Spears pidió ayuda un día antes de la audiencia

Este fin de semana el medio estadounidense The New Yorker publicó una amplia reseña sobre el caso de la cantante llamado "Britney Spears's Conservatorship Nightmare" ("La pesadilla de la tutela de Britney Spears") en el que si bien relata cómo fue la audiencia donde Britney pidió ayuda para terminar con el control de su padre, también da reveladores datos sobre lo que paso antes del encuentro con la Corte.

El tabloide señala que una fuente informó que el 22 de junio, un día antes de que expusiera su testimonio, la Princesa del Pop llamó al número de emergencia 911 para denunciar que era víctima de abuso durante su tutela. Este llamado sorprendió y encendió las alertas del equipo de Britney Spears, quienes comenzaron a mensajearse frenéticamente, pues creían que la artista podría hablar de más durante la audiencia del día siguiente, por ello decidieron prepararse por si eso llegaba a pasar.

Ya para el 23 de junio, uno de los abogados de la tutela de Britney pidió que el testimonio de la cantante fuera privado, pero la mujer de 39 años se opuso y acusó a todos aquellos que durante la tutela se habían dedicado a arruinarle la vida. Más lúcida que en otras ocasiones, Britney fue clara al decir que su testimonio debía ser público y que todo el mundo supiera que aquellos que se habían dedicado a controlarla "deberían estar en la cárcel".

Pese a todos los intentos de la cantante por recuperar su libertad, por ahora la tutela permanecerá en manos e su padre y su equipo, pero es probable que la Princesa del Pop nuevamente busque recursos para terminar con este recurso legal en el que se ampara James Spears para controlarlo todo en su vida.

