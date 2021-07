Dua Lipa enciende Wimbledon con atrevido look que muestra su amor al tenis

Dua Lipa, además de ser reconocida por su talento musical, también es admirada por su belleza y su fascinación por el mundo de la moda, pues la cantante ha demostrado en diversas ocasiones que no teme arriesgarse. Incluso, algunos de sus look han marcado las tendencias favoritas de las jóvenes que siguen la trayectoria de la londinense. Sin embargo, esta capacidad de lucir todas las prendas con elegancia no es casualidad.

Éxito internacional

La famosa cantante inició su carrera como modelo y no fue hasta 2014 que lanzó su primer álbum, mismo que logró posicionarse en los primeros lugares de Reino Unido y Estados Unidos. El éxito de su primer sencillo "New Rules" le valió convertirse en la Mejor artista solista británica y en la revelación del 2018 en los premios Brit, los reconocimientos anuales de la Industria Fonográfica Británica.

Con casi 69 millones de seguidores en Instagram y 68 millones 225 mil 919 oyentes mensuales en Spotify al mes, la británica se ha posicionado como una de las artistas más importantes a nivel internacional durante los últimos años, especialmente después del lanzamiento de su último disco. "Future Nostalgia" estuvo nominado a seis categorías en los premios Grammy. Además, Dua Lipa fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

¿Fan del tenis?

La cantante compartió una fotografía en Instagram en la que afirma ser fanática del tenis, por lo que lamenta haberse perdido el torneo de Wimbledon, mismo que se lleva a cabo en Reino Unido desde el 28 de junio y que concluirá el próximo sábado 10 de julio. Este 2021 se conmemora la 134ª edición del campeonato sobre las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club, mismo que ha contado con la presencia de figuras tan importantes como Kate Middleton y el príncipe William.

Con la belleza que la caracteriza, Dua Lipa decidió compartir una serie de tres fotografías en las que aparece con un look propio de la cancha de tenis en tonos pasteles. Su outfit está complementado por accesorios en tonos plateados que combinan a la perfección con las aplicaciones de mariposa que porta en el pecho y en las calcetas. Con una raqueta, pelotas de tenis y una botella de agua de una marca con la que realizó una colaboración, Dua Lipa dijo mantener el espíritu que se vive en el famoso torneo.