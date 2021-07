Kate Middleton permanece aislada por riesgo de contagio de Covid-19

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, ha sido puesta bajo aislamiento preventivo tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo a Covid-19. De acuerdo con el portavoz de la familia, Kate Middleton convivió con una persona portadora del virus y, aunque no ha presentado ningún síntoma, la esposa del príncipe William ha optado por permanecer confinada para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.

En el comunicado publicado por las fuentes oficiales de la familia real no se esclareció la forma en se advirtió a la duquesa respecto a la situación y el Palacio de Kensington tampoco informó el lugar en el que se originó el contacto entre Kate Middleton y el caso activo de Covid-19. Sin embargo, de acuerdo con los medios de comunicación británicos, la duquesa de Cambridge fue notificada el viernes, por lo que se especula que la interacción pudo haber ocurrido ese mismo día.

Se cree que todo pudo empezar el viernes 2 de julio. Foto: Instagram

@dukeandduchessofcambridge

¿Cómo pudo haberse contagiado Kate Middleton?

El mismo viernes, la duquesa de Cambridge acudió al torneo de tenis de Wimbledon, pues desde el 28 al 10 de julio se lleva a cabo la 134ª edición del campeonato sobre las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Reino Unido. Durante este evento, de acuerdo con el diario Daily Mail, Kate Middleton estuvo acompañada por personajes como Sally Bolton, directora ejecutiva de Wimbledon; Tim Henman, ex tenista británico y Joe Wicks, entrenador.

Esta fue su última aparición pública y, además de estar en contacto con diferentes figuras del ambiente deportivo, Kate Middleton también recorrió el recinto deportivo, el museo y también la cocina. La duquesa de Cambridge incluso ayudó a preparar algunos postres. A pesar de acudir al evento con todas las medidas de seguridad y de estar inmunizada desde finales de mayo, la duquesa ha decidido cumplir con el protocolo sanitario pertinente.

La duquesa compartió una fotografía de su primera aplicación. Foto: Instagram

@dukeandduchessofcambridge

No sería el primer caso en la familia real

A pesar de que se contemplaba la asistencia de Kate a un homenaje para el servicio nacional de salud en la catedral de San Pablo, la duquesa de Cambridge permanecerá en cuarentena durante diez días, tal como indican las medidas de sanidad en Londres. Sin embargo, este no sería el primer caso de Covid-19 en la familia real, pues el príncipe William contrajo el virus durante la primera ola de contagios, pero lo ocultó para no preocupar a nadie y, de acuerdo con el diario The Sun, el hijo de Lady Di no presentó síntomas de gravedad.