Silvia Pinal reaparece en redes tras ser hospitalizada: "Aquí está su vedette favorita" | VIDEO

El pasado fin de semana, Silvia Pinal fue hospitalizada en una clínica de la Ciudad de México. Los primeros reportes afirmaron que se trataba de un problema relacionado con su presión arterial. No obstante, su familia informó que sólo fue a realizarse exámenes de rutina.

Este domingo, la diva del Cine de Oro Mexicano fue dada de alta, así lo demuestra un video compartido desde la cuenta oficial de Instagram de su hija Sylvia Pasquel. En el clip, la propia Silvia Pinal habló sobre su estado de salud. Además, se mostró contenta por estar de vuelta en su casa. Esto fue lo que dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Sylvia Pasquel dio las gracias a quienes se preocuparon por la salud de su madre y al público que enviaba mensajes de cariño para la actriz. Además, afirmó que "hay diva para rato".

"Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita. De verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego luego el chisme, ¿verdad?", fueron sus primeras palabras.

"Me fue bien, no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y estoy lista para otra", dijo antes de enviar un beso a la cámara y finalizar su icónica reaparición con: "Adiós, chicos".