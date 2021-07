Werevertumorro opina sobre los casos de Rix y YosStop: "El Internet ha cambiado"

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, externó su opinión sobre los casos de los youtubers Ricardo González (Rix) y Yoseline Hoffman (YosStop), el primero acusado de abuso sexual y la segunda de posesión de pornografía infantil.

En febrero de este año, Rix fue detenido por agentes capitalinos tras la denuncia de Nath Campos, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella. En cuanto a YosStop, ella fue aprehendida el pasado martes 29 de junio luego de difundir un video en el que cuatro hombres violan a Ainara Suárez, una joven de 16 años (hoy, 18).

El creador de contenido Gabriel Montiel, de 31 años, ha perdurado en el mundo del Internet por casi 15 años. Bajo el seudónimo de Wevertumorro, fue uno de los precursores del crecimiento de YouTube y se ha mantenido vigente en todas las redes sociales.

"Es gratificante, emotivo y me da mucha nostalgia el saber cómo empecé , lo que tenía y lo difícil que era tener una computadora para editar, no grababa con celular, tenía una cámara de casete y tenías que ingestar el contenido con cables. Todo un rollo, se ha aprendido de los errores y de los aciertos ", dijo a la agencia EFE.

Sobre los penosos acontecimientos que han vivido este año Rix y YosStop, Werevertumorro considera que ambos se convertirán en un ejemplo para los demás sobre las consecuencias que se pueden tener del uso de las redes sociales y el Internet.

Durante la misma charla, Wervertumorro dio detalles sobre su podcast 'Muy fuera de lugar', con el que pretende desmitificar al fútbol y hablar de lo que canales de deportes no se atreven. En él, expone los casos más polémicos de dicho deporte.

"Yo no soy la persona que más sabe de fútbol en cuanto a estrategia y de habilidades, sino estaría en otro lado, pero sí se de todo lo que influye dentro de la cancha pero que pasa fuera y eso no se toma tanto en cuenta porque es difícil hablar de eso y porque puede lastimar o no ser sensible, pero al final repercute", aseguró.