Pa'l Norte elimina a Drims de su cartel tras acusaciones de abuso sexual y pornografía infantil

Ayer, el festival Tecate Pa'l Norte dio a conocer el cartel de su edición 2021, que se realizará los días 12 y 13 de noviembre en Monterrey. Hoy, los organizadores compartieron un comunicado informando la salida de la banda Drims. ¿La razón? Acusaciones de abuso sexual y pornografía infantil en contra de su vocalista, Alex Alanís.

Desde que se hizo oficial que dicha agrupación formaría parte del festival, muchas personas exigieron que la dieran de baja, pues el joven cantante tiene una gran cantidad de denuncias en su contra por violación y por compartir material sexual que involucra a menores de edad.

¿De qué acusan a Alex Alanís, vocalista de Drims?

En marzo de este año, una chica llamada Camila Quintero creó un hilo en Twitter argumentando que Alex Alanís difundió un video pornográfico sin autorización de los involucrados: ella y su entonces novio Alan, amigo del vocalista.

Al momento de grabar el video teniendo relaciones sexuales, tanto Camila como Alan eran menores de edad. Tras seguir investigando, ambos llegaron a la conclusión de que Alex Alanís era el único que pudo tener acceso a la computadora de Alan, pues el líder de Drims se la arreglaba.

"Nos dimos cuenta de que Alex era el único que podía tener acceso a las cuentas de Alan y todo lo que tenía su computadora, ya que él se la arreglaba", escribió Camila, agregando que tiempo después un joven le mencionó que Alex le había mostrado el video.

Alexis Alanís abusó sexualmente de una joven

Sin embargo, las acusaciones en contra de Alex Alanís no sólo se limitan a la difusión de pornografía infantil, pues Camila mencionó que "Alex Alanís no es un aliado, no es una buena persona. Ha manipulado emocionalmente a un montón de chavas".

De hecho, compartió el testimonio de una "chava que fue abusada sexualmente por él". En unas capturas de pantalla proporcionadas por la víctima, la joven cuenta que Alex la invitó a un evento y entre alcohol y drogas, ella se quedó dormida y fue violada por Alanís.

"Abusar de una persona drogada dormida, aquí y en China es violación y no dudo que esa sea una jugada premeditada que tiene para aprovecharse de más chicas (...) Casualmente no volvió a buscarme, como si no hubiera pasado absolutamente nada", se lee en el mensaje.

Pa'l Norte elimina a Drims de su cartel

Hoy, tras 24 horas de anunciarse el cartel de la edición 2021, la cuenta oficial del festival Tecate Pa'l Norte publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram, afirmando que Drims, grupo originario de Monterrey, queda fuera de la alineación.

"Tecate Pa’l Norte está en contra de toda conducta irrespetuosa. Por las acusaciones en contra de Drims, hemos decidido separarlos de la edición 2021. Deseamos que esta situación se resuelva de la mejor manera”, apuntó el festival.

CAR