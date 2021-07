¡Oficial! Exatlón México ya tiene fecha de estreno para la quinta temporada

En los últimos años, Exatlón México se ha convertido en uno de los programas favoritos del público mexicano debido a que en cada circuito las emociones se viven al límite y en este 2021 llegará la quinta temporada del exitoso reality show, la cual, se llamará “Guardianes vs Conquistadores”.

Fue a través de las redes sociales oficial de Extalón donde se dio a conocer el nombre de la quinta temporada del programa de TV Azteca, además, también se dio a conocer que será el próximo lunes 16 de agosto cuando se estrene esta nueva aventura y se detalló que se transmitirá a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

En el video publicado por la producción del programa se anuncia a “una nueva generación de campeones” y se asegura que harán historia por lo que dejaron ver que la quinta temporada será una de las mejores, a continuación, te decimos todo lo que sabemos de esta nueva entrega del reality show más visto de la televisión mexicana.

Antonio Rosique es una parte fundamental en el éxito que ha tenido Exatlón pues sus épicas narraciones le agregan un toque de emoción extra a cada competencia así que no podía faltar para esta quinta temporada y una vez más se encargará de prestar su voz para transmitirnos todas las emociones que se viven día a día en el reality show.

¿Qué atletas están confirmados para la quinta temporada?

De momento solo hay un participante oficialmente confirmado para la quinta temporada de Exatlón México y se trata de David Juárez, quien es mejor conocido como “La Bestia”. Cabe mencionar que, para esta nueva temporada, la producción del reality show anunció que se realizaría un casting para elegir a los participantes que formarán parte de esta generación de campeones por lo que es muy probable que aparezcan nuevos rostros en el programa.

Es importante señalar que hace unos días se informó que los castings aún no terminaban por lo que el elenco aún no está completo, pero se espera que en los próximos días finalmente se revele el elenco completo de Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores.

¿Habrá cambios en el formato?

De momento, no se han confirmado cambios en el formato de competencia de Exatlón México, por lo que se mantendrían las competencias entre los dos equipos y se eliminará a un atleta semanalmente hasta que finalmente un hombre y una mujer se coronen como los campeones.

Cuatro años de éxitos

Exatlón México estrenó su primera temporada en 2017 y desde el inicio de sus transmisiones sogró atraer la atención del público mexicano debido a la intensidad con la que se vive la competencia. Ernesto Cázares fue el primer campeón de la competencia y fue a partir de la segunda temporada cuando cambió el formato de la competencia para tener un campeón y una campeona, Aristeo Cázares y Aidee Hernández fueron los campeones de la segunda temporada, mientras que Mati Álvarez y Heliud Pulido se coronaron en la tercera temporada y los campeones de la última temporada fueron Patricio Araujo y Mati Álvarez, quien es la primera participante en coronarse dos veces en el reality show.