Ryan Hoffman, hermano de YosStop, asegura que se ha sentido "pisoteado"

El influencer Ryan Hoffman asegura que se ha sentido pisoteado y maltratado luego de que su hermana Yoseline, más conocida como YosStop, fue detenida por supuesta pornografía infantil.

Hoffman incluso ha dicho que tiene miedo de salir a la calle, ya sea porque lo esperan los reporteros de los medios de comunicación o porque la gente le pregunta sobre su hermana. Esta preocupación, dijo, también la siente su madre, quien desde la detención de Yoseline prefiere no salir a menos que sea necesario.

A través de un video, el youtuber relató que fue víctima de acoso por parte de los reporteros y dijo que recibió un multa por no poder pagar el parquímetro, ya que lo esperaban los periodistas afuera de una taquería.

"Fui a comer unos tacos y saliendo de ahí tenía que pagar el parquímetro y tenía el tiempo medido. En cuanto salí a pagar, llegaron los medios de comunicación; un medio y comenzaron a hacerme preguntas y a perseguirme de una forma super poco profesional", explicó.

También conocido como "Rayito" agregó: "Respeto que sean un medio de comunicación. Yo entiendo que es su trabajo, pero hay formas de hacer las cosas, no puede ser que terminé pagando una multa por su culpa. Estuve cuatro horas en el lugar y después, cuando salgo que me digan, es que ese es tu trabajo, eres figura pública y tienes que declarar. Me dijeron ‘tú en Internet siempre hablas, ¿por qué aquí no?’, pero, ¿por qué estoy obligado a tener que darte una entrevista?, ¿por qué me persigues?, grabé un video de lo que pasó. Solo les quiero pedir un poco de respeto".

Ante esta situación, dijo que no dará ningún tipo de declaración referente a su hermana, por lo que pidió a los medios y a la gente en general que lo dejen en paz.