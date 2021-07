Carlos Rivera responde críticas de Daniel Bisogno; fans enloquecen por FUERTE revelación

Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos que actualmente posee más fama, cariño y reconocimiento, esto principalmente a través de redes sociales, mismas con las que el famoso interactúa con sus fans.

Sin embargo, ahora el ex académico, empleó su cuenta de Twitter para responder a las críticas de Daniel Bisogno, uno de los presentadores de televisión en el mundo del espectáculo más importantes.

La controversia entre el cantante y el presentador de televisión llegó después de que el conductor de Ventaneando hiciera un singular comentario sobre la apariencia de las cejas del ex académico.

En redes sociales algunas de las fans de Carlos no paraban de defender a su artista favorito, por lo que Bisogno replicó: “No lo critiqué, ¡¡si lo amo!! Solo dije que se les pasó la mano con la ceja”.

Sin embargo, el cantautor no perdió la oportunidad de contestarle al periodista y con una imagen de su infancia en la que aparece posando de frente hacia la cámara con un suéter rojo comentó:

“Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada pero así es. ¡Qué le vamos a hacer! Jajajaja, te abrazo con cariño”.