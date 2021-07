Paty Navidad explica por qué NO se vacunará contra covid-19 para participar en 'MasterChef Celebrity México'

Hace unos días te dimos a conocer la lista completa de los participantes que formarán parte de la primera edición de 'MasterChef Celebrity México', entre los que destaca la polémica Paty Navidad, quien en el pasado ha externado su rechazo hacia la vacuna contra el covid-19.

En múltiples ocasiones, la actriz y cantante de 48 años ha generado debate al afirmar que la vacuna anticovid es para controlar a la población o que modificarán los genes de los humanos para ser usados como robots. Fiel a su postura, Paty Navidad afirma que no se aplicará la dosis a pesar de estar en el programa de cocina.

En su cuenta oficial de Instagram, Paty Navidad compartió una nota aclaratoria en la que asegura que no se vacunará contra el coronavirus porque aunque es un derecho, no pueden obligar a hacerlo.

"A quien corresponda: no me he vacunado 'la vacuna covid-19', ni me vacunaré... 'la vacuna' es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse", se puede leer al principio de su publicación.