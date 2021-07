Luis Miguel sufrió un fuerte accidente; alertan por su estado de salud

En las últimas semanas, la salud de Luis Miguel ha sido un tema que ha causado preocupación entre sus seguidores pues de acuerdo con información emitida por la revista TV Notas, un amigo cercano al cantante reveló que “Micky” estaba totalmente aislado en un exclusivo hotel de Acapulco pues asegura que tiene miedo de contagiarse de Covid-19 y que no quiere vacunarse, no obstante, se reporta que “El Sol” sufrió un accidente del cual ya se estaría recuperando.

Fue durante el programa “El Gordo y la Flaca” donde los conductores confirmaron que Luis Miguel sí sufrió un accidente, sin embargo, revelaron que ya no se encuentra en Acapulco pues mencionan que el intérprete de “Hasta que me olvides” decidió pasar unos días en Los Ángeles, California, no obstante, mencionan que su estancia no inició de la mejor manera pues fue en este lugar de Estados Unidos donde sufrió una caída que le ocasionó una fuerte lesión en el hombro, por lo que tuvo que ser ingresado a un hospital de Santa Mónica.

Cabe mencionar que los conductores del programa de espectáculos aseguraron que Luis Miguel ya fue dado de alta y que actualmente continua su recuperación en una lujosa suite de un hotel ubicado en la zona más exclusiva de Beverly Hills.

¿Cuándo se accidentó?

Según lo reportado por el programa de espectáculos antes mencionado, Luis Miguel se lesionó el domingo 27 de junio y aunque no dieron más detalles sobre la caída del cantante, aseguraron que se lastimó el hombro, pero lo que sí revelaron fue que las lesiones del cantante no fueron tan graves, incluso, dieron a conocer que fue el propio “Sol de México” acudió personalmente a recoger sus medicamentos después de haber sido dado de alta.

Cabe mencionar que las declaraciones de los conductores del programa sobre la salud de Luis Miguel acabaron definitivamente con los rumores difundidos por diversos medios en los que se aseguraba que Luis Miguel estaba hospitalizado en Acapulco derivado de una fractura en el hombro.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial en el que se informe sobre el verdadero estado de salud del cantante, sin embargo, tras salir a la luz que el cantante ya se encuentra recuperándose de su lesión les dio un poco de tranquilidad a sus seguidores, quienes habían expresado su preocupación a través de las redes sociales.

Revelan detalles del romance con Mariana Seoane

No es un secreto que la lista de amoríos de Luis Miguel es sumamente extensa, sin embargo, el cantante se ha encargado de mantener sus relaciones en secreto pero recientemente salió a la luz nueva información sobre su idilio con Mariana Seoane.

Fue durante una entrevista con Lucía Méndez donde la propia Mariana Seoane reveló que su romance llegó en el momento exacto de sus vidas pues ambos venían de sufrir dolorosas rupturas, por lo que aseguró que mutuamente se ayudaron a sanar sus almas, además, la cantante reveló que fuerte carácter le habría causado ciertos conflictos a “Micky”, por lo que su relación amorosa no trascendió y solo quedó en una gran amistad, la cual, siguen conservando después de casi 20 años de su fugaz amor.