Irina Shayk derrite Instagram con atrevido bikini underboob que deja poco a la imaginación

Irina Shayk enamoró a sus seguidores en redes sociales luego de compartir una serie de postales en donde aparece posando con un bikini underboob desde la playa; la guapa actriz rusa presumió sus abs de acero y un bronceado de infarto con el que cautivó a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram.

La también actriz eligió un diminuto traje de baño color mostaza con el cual no dejó nada a la imaginación, el sensual bañador destaca por tener piedras en la zona de la cadera y un top underboob con un pronunciado escote, con el que presumió su estilizada figura y su piel bronceada.

La acertada elección de Irina Shayk, de 35 años, es un diseño de la marca Tropic of C, creada por la modelo Candice Swanepoel, look que complementó con un pareo tejido de color blanco y un collar plateado. La actriz eligió un maquillaje en tonos oscuros con el destacó aún más sus facciones, mientras que su melena lució húmeda e irregular, lo que le dio un toque sensual.

Irina es captada junto al rapero Kanye West

A principios de junio Irina Shayk fue vista en una cena romántica en París junto al rapero Kanye West, lo que originó especulaciones por parte de la prensa, en donde se hablada ya de una una posible relación entre los dos personajes; tanto Shayk como West llegaron juntos a Nueva Jersey después de lo que se consideró "una escapada romántica a Francia" en donde celebraron el cumpleaños 44 del cantante.

Desde entonces la actriz ya no ha sido vista con el rapero Kanye West pero los rumores respecto a su romance se mantienen. No hay que olvidar que Shayk reside en Nueva York con su hija, mientras que West reside por ahora en California, por lo que la distancia física entre ambos es notoria.

En las últimas semanas ha trascendido la declaración de una fuente cercana a ambas celebridades, la cual asegura que tanto la modelo como el rapero están enamorados; además indicó que Kanye West planea encontrarse con ella próximamente. Aunque por ahora sus responsabilidades familiares y sus negocios se encuentran en Los Ángeles.

Irina Shayk es mamá de una niña, producto de su relación con el actor Bradley Cooper, con quien comenzó una relación en 2015, años después de haber concluido un romance con el futbolista Cristiano Ronaldo. Hasta el momento Shayk goza de gran popularidad debido a su exitosa trayectoria como modelo y actriz, proyectos que sus seguidores siguen paso a paso en sus redes sociales y en la prensa.

MP