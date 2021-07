¿Cómo votar por BTS, BLACKPINK y otros grupos de k-pop en los Kids’ Choice Awards México 2021?

Los Kids’ Choice Awards México 2021 (KCA México) revelaron a sus nominados y entre ellos se encuentran bandas importantes de k-pop como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes necesitan el apoyo de sus fans para poder llevarse una de los premios a los que aspiran este año.

Nickelodeon dio a conocer que BTS se convirtió en el artista surcoreano con mayor nominaciones, pues se encuentra en tres categorías: bomba K-pop, temazo mundial y master fandom. Para que los siete integrantes, o alguno de los otras agrupaciones, puedan llevarse la presea, aquí te decimos cómo votar por su favorito.

Nominados para "Temazo mundial"

Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V, RM y Jungkook, está nominado por Butter, su más reciente éxito en inglés, y compite con “Save your tears” de The Weeknd, “good 4 u” de Olivia Rodrigo y “Golden” de Harry Styles.

Nominados para "Master fandom"

El ARMY de BTS es el único fandom K-pop nominado en la categoría de los KCA México 2021. Compiten con CNCOwners de CNCO, Swifties de Taylor Swift, La Tribu de Camilo y otros grupos de fans que también aspiran a tener este reconocimiento.

Bomba K-pop del 2021

Nickelodeon volvió a nominar a los que disputaron "Dominio K-pop" en los MTV MIAW 2021.Estos son BTS, IU, TXT, TWICE, (G)I-DLE, SEVENTEEN, BLACKPINK y Rosé, ésta última propuesta por su debut en solitario con el proyecto musical “On the ground”.

¿Cómo votar por los idols K-pop en los Kids’ Choice Awards México?

Los KCA México 2021 permite que el fandom vote por medio de tres vías: la página de las premiaciones, el Instagram y el Twitter de Nickelodeon Latinoamérica.

¿Cómo votar en la página de los Kids’ Choice Awards?

Entra a los enlaces que se presentan a continuación y elige la foto del prenominado favorito o da clic en botón ‘vota’ que está abajo de la imagen.

Temazo mundial: kcamexico.com/vota/temazo-mundial

Master fandom: kcamexico.com/vota/master-fandom

Bomba K-pop: kcamexico.com/vota/bomba-k-pop.

¿Cómo votar en Instagram de Nickelodeon LA?

Ingresa al perfil de Nickelodeon Latinoamérica en Instagram.

Comenta en cualquier publicación de la cuenta usando el hashtag de tu prenominado favorito y KCAMexico. Ejemplo: #BTSKCAMexico.

¿Cómo votar en Twitter?

Tuitea usando el hashtag de tu artista favorito y KCAMexico, como en el ejemplo anterior.

El retuit también cuenta como voto, así mismo los emojis, fotos, gif o videos son válidos

Podrás votar las veces que quieras hasta 26 de julio a las 11.59 p. m y las ceremonia de premiación está prevista para el 5 de septiembre del 2021.

mfa