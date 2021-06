BLACKPINK podría ser nominada a los Premios Emmy 2021 por su documental en Netflix

En medio de los preparativos para en quinto aniversario, BLACKPINK podría recibir otra buena noticia en los próximos días, pues se ha filtrado que serían nominadas a los Premios Emmy 2021 por su documental en la plataforma de streaming Netflix.

BLACKPINK: light up the sky se estrenó el 14 de octubre del año pasado teniendo una gran aceptación entre los usuarios de este servicio de distribución de películas. El documental se basa en la historia del grupo de k-pop desde sus inicios hasta su etapa más exitosa, mostrando diferentes momentos de su carrera.

Este jueves, se dio a conocer que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, podrían considerar que el proyecto de Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé entre en seis categorías, incluyendo mejor documental o especial de no ficción.

Lamentablemente, la obra de Netflix no es la única que aspira a una presea. Un total de 79 producciones buscan lograr la nominación a mejor documental en los Premios Emmy 2021. Entre los postulados están: Tina, Shawn Mendes: in wonder y The Bee Gees: How can you mend a broken heart.

¿Cuándo anuncian los nominados al Emmy?

El selecto grupo de miembros de la Academia de la Televisión elegirá por medio de votaciones a los próximos nominados. Dichos integrantes solo pueden votar por su correspondiente gremio.

Tras este proceso, la lista completa y definitiva de nominados para los Premios Emmy se dará a conocer 13 de julio.

En tanto, la gala de los Premios Emmy 2021 será celebrada el domingo 19 de setiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles, Estados Unidos.

