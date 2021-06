BLACKPINK: The Movie será parte del 5 aniversario ¿la película se entrenará en México?

BLACKPINK está preparando grandes sorpresas para celebrar su quinto aniversario, por esa razón lanzó "4+1 PROJECT" una serie de eventos que incluirán el estreno de la película BLACKPINK: The Movie. La noticia ha impactado a sus fans, quienes están emocionados por saber los detalles de estos proyectos.

YG Entertainment, agencia del grupo femenino de k-pop, dio a conocer que lanzará este verano una película para conmemorar el quinto aniversario del debut de la banda y que esta cinta se estrenará en alrededor de 100 países.

¿De qué trata BLACKPINK: The Movie?

De acuerdo a la información de la agencia, la película de BLACKPINK hará un recuentro desde su debut en 2016 hasta el reciente concierto digital The show.

El largometraje presentará una variedad de segmentos como Memories room, un especio donde las ídolos Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, compartirán los momentos más significativos; o Beauty, dedicada a conocer la personalidad de cada una de las cantantes.

Asimismo, los BLINKS -hombre que reciben los fans de la agrupación surcoreana- podrán ver entrevistas nunca antes vistas de las estrellas de k-pop.

Noticias Relacionadas BLACKPINK: Ésta es la serie de Netflix en la que aparece una integrante y no te habías dado cuenta

Además, mostrará cinco actuaciones del grupo realizadas en el concierto en línea "The Show", celebrado en enero, y el concierto "In Your Area", llevado a cabo en 2018.

"The Show" fue el concierto digital de BLACKPINK

¿Cuándo se estrena BLACKPINK: The Movie?

Se espera que la película llegue a los cines de más de 100 países el 8 de agosto del 2021, fecha en la que BLACKPINK cumple cinco años de carrera. Sin embargo, las cadenas de distribución no han dado a conocer aún cuándo está disponible este proyecto.

En tanto, en México aún no hay fecha de estreno, pero se espera que sea incluido en la lista de naciones que podrán ver BLACKPINK: The Movie. Mientras tanto, los fans han comenzado a etiquetar a las compañías de distribución de películas para que proyecten la cinta del grupo de k-pop.

mfa