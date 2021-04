BLACKPINK: Así puedes copiar el look de las famosas cantantes de K-POP

BLACKPINK el grupo femenino de pop coreano formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se ha convertido en uno de los más importantes en el género K-pop. El grupo debutó el 8 de agosto de 2016, con su álbum sencillo titulado Square One; desde que iniciaron su carrera musical han mostrado looks muy originales y juveniles, que podrás copiar con algunos tips.

"Boombayah", tema que forma parte de Square One, fue su primer número uno en Billboard World Digital Songs y su video fue el más visto entre el público coreano. Por su gran éxito, obtuvieron el premio como "Artista nuevo del año" en los Golden Disc Awards y Seoul Music Awards.

Así puedes copiar el look de BLACKPINK

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa son cuatro jóvenes que han demostrado que siguen las tendencias y la moda, con sus looks llenos de estilo que son la sensación en las redes, donde son seguidas por millones de fanáticos en todo el mundo.

Rosé, de 24 años ha llevado en los últimos meses dos looks que son de las tendencias más utilizadas para este año. Primero, la vimos con el cabello en un tono rosa pastel o golden rose, el cual aunque requiere de un decolorado total, es uno de los estilos más copiados.

Recientemente, hemos visto a la joven luciendo una larga melena en tono rubio, la cual gusta de llevar con coletas tipo bubble, o burbuja, uno de los peinados que reinan en este 2021, aunque también se le ha visto con chongos muy estilizados que sin duda van bien con cualquier look.

Rosé, de 24 años ha llevado en los últimos meses dos looks que son de las tendencias más utilizadas. Foto: Especial

Por su parte, Lisa, también de 24 años, es una de las chicas del grupo que conserva un look más tradicional pero con un toque muy juvenil al decolorar la parte baja de su melena y pintarla de rubia. Un look ideal para las chicas que no quieren teñir todo su cabello. Además la joven demuestra que el fleco recto puede lucir genial con un corte tipo bob recto.

Es una de las chicas del grupo que conserva un look más tradicional pero con un toque muy juvenil. Foto: Especial

Jisoo, quien tiene 26 años, luce normalmente su cabellera oscura con un estilo lacio, pero la joven también se ha dejado ver con rizos que le dan mucha versatilidad a sus atuendos, pues le dan un toque diferente. Si tienes el pelo como ella lo mejor es optar por una crema para peinar para lograr que el ondulado se marque.

La joven también se ha dejado ver con rizos que le dan mucha versatilidad a sus atuendos. Foto: Especial

Finalmente, Jennie, de 25 años, es una chica que eligió hace un tiempo llevar uno de los efectos de color que reina desde el 2020, el cual se hizo famoso en México por la cantante Danna Paola, nos referimos al money piece, con el cual sólo se deben pintar las partes frontales del cabello en un color que resalte del tono base, como lo hizo la integrante de BLACKPINK al llevar un rubio.

Pero si no te animas a pintarlo, puedes sólo llevar sus estilos de peinados, como las coletas altas que acompañan con scrunchies para el cabello y le dan un toque especial al dejar algunos cabellos de su flequillo al frente. Jennie llevó el money piece, tendencia de moda desde el 2020. Foto: Especial

kyog