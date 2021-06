TWICE conquista con su entilo veraniego en 'Alcohol-Free': VIDEO

Esta mañana TWICE apareció entre las principales tendencias de Twitter y no es para menos, pues el grupo de k-pop estrenó el video de su tema Alcohol-Free, el cual forma parte de su décimo EP “Taste of Love”.

El nuevo sencillo tiene un ritmo veraniego perfecto para acompañar un día en la playa. La melodía fusiona los géneros de la bossa nova y el hip hop, y trata del momento mágico del enamoramiento.

Las integrantes del grupo femenino surcoreano aparecen en diferentes escenarios cerca del mar. Luciendo ropa muy fresca interpretan la letra y la coreografía del nuevo MV que ha conquistado a ONCE- nombre que reciben los seguidores de TWICE-.

El estribillo tiene nombres de vinos dulces y cócteles algo que hace que la canción sea más pegajosa. Además con los instrumentos de percusión y la guitarra de nylon, el ritmo latino se apodera de la canción.

JYP Entertainment -agencia del grupo de chicas- informó que el resto de las canciones de Taste of Love se lanzarán el 11 de junio y que incluirá 7 canciones, entre las que está Alcohol-Free y la versión en inglés de Cry for Me, éxito revelado el 18 de diciembre de 2020.

¿Quiénes son TWICE?

Este es uno de los grupos más importantes de k-pop. Debutaron en 20 de octubre de 2015 con el mini álbum The Story Begins, desde ese momento han acumulado varios éxitos y se han posicionado en el gusto del público por conceptos tiernos.

A través del programa llamado Sixteen, la agencia eligió a las nueve integrantes de TWICE: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, quienes tienen nacionalidades coreanas, japonesas, taiwanesa y estadounidense.

MFA