Esto es lo que debes saber sobre la NUEVA película de Harry Styles "My Policeman"

El rodaje de la próxima y esperada película protagonizada por Harry Styles “My Policeman” ha llegado a su final este fin de semana tras varios meses de grabaciones en Reino Unido e Italia.

La película dirigida por Michael Grandage y escrita por Ron Nyswaner es esperada por muchos fans del exOneDirection y la comunidad LGBT+.

Este nuevo filme anunciado el pasado mes de febrero, se estrenará a través de Amazon, pero aún no hay fecha exacta para su estreno, ya que se encuentra en etapa de postproducción, sin embargo, se espera que sea en poco tiempo.

In Venice, we’d spend the morning in bed, have a long lunch on the hotel terrace, then walk through the city. Delicious freedom. pic.twitter.com/MGpfHBUeRY