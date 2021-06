Harry Styles anuncia el LANZAMIENTO de una marca de BELLEZA para HOMBRES

Parece que el cantante británico Harry Styles no pudo evitar seguir los pasos de sus compañeras Rihanna y Selena Gomez, pues recientemente se ha anunciado que el artista planea lanzar una marca de maquillaje para hombres.

De acuerdo con US Weekly, el joven músico ha registrado una marca para un negocio enfocado en perfumes y maquillaje, pero estará enfocado solamente en hombres.

Ante esto, muchos han especulado que se trata de una nueva marca de belleza como la que otras celebridades han lanzado, fue el caso del deportista Alex Rodríguez, quien recientemente anunció su marca de belleza masculina.

Según un club de fans del cantante, la marca tendrá el nombre de “Pleased As Holdings Limited” y Harry se ha registrado como el director de esta misma, además, su asistente personal Emma Spring también colaborará para esta nueva empresa.

Sin embargo, Harry aún no ha dado detalles al respecto, pero de ser verdad no falta mucho para que la estrella cuente qué planes tiene con esta marca.

Por otro lado, en los últimos días el cantante británico fue captado disfrutando de la hermosa Venecia, aunque también se encuentra trabajando para la grabación de un drama queer llamado “My Policeman”.

“My Policeman” es una película que será protagonizada por el exOneDirection junto con Emma Corrin y está dirigida por el director Michael Grandage, además, será estrenada a través de Amazon Prime y el músico mostrara una faceta totalmente nueva.

Las escenas de este filme que se anunció el pasado mes de febrero fueron grabadas en Reino Unido e Italia, pero recientemente han acabado las últimas escenas en Venecia.

Harry on the set of My Policeman. pic.twitter.com/3H1w9764mV— HS Candids (@hstylescandid) June 6, 2021