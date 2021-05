Harry Styles es la mayor inspiración de este artista mexicano

Luego de dos años trabajando en su más reciente disco “Flor de Michoacán”, Menny Flores lanzó el sencillo homónimo conquistando a sus fans por la nostálgica letra y el look fresco y coqueto, inspirado en estrellas internacionales como Harry Styles y Lenny Kravitz, pero impregnando el estilo nacional.

“La gente hace hincapié en mis outfits y estilo, pero no me considero un icono de moda, sólo me gusta vestirme bien y ad hoc al personaje que represento, como en este caso en ‘Flor de Michoacán’ quisimos que la ropa estuviera adecuada a la canción, pero sí tengo muchas influencias de Leny Kravitz, Harry Styles o Jhonny Deppe, gente que sale muy cargada con prendas atrevidas pero elegantes”, afirmó el tijuanense.

A Flores le sorprenden los comentarios que lo relacionan con el miembro de One Direction, se siente halagado, porque es un gran artista, pero defiende que su estilo es diferente y único, basado sólo en la letra y melodía. Para este sencillo buscó un traje “mariachesco y cortito que da un aire de torero en un ambiente que conecta con las raíces del tema”.

Menny está feliz por la respuesta del público al disco, pero sobre todo por el recibimiento de este sencillo que ha conectado con muchos fans y le ha hecho ganar otros al cantarle a ese amor que está en el cielo y que responde a la añoranza que sentía por su tierra hace un par de años cuando se separó de su banda.

“Fue una época en la que comencé a ver hacia dentro de mí, quería descubrir quién era Menny Flores y que iba hacer como solista, fue como un viaje interno para saber qué iba a cantar, pero en el proceso estaba solo en la CDMX y mi familia en Tijuana, llevaba seis años viviendo lejos de mi familia, entonces pensé en hacer letras que me recordaran a mi vida allá”, recordó.

La pandemia hizo que el disco se retrasara, pero durante este tiempo ha escrito más temas que espera lanzar próximamente, porque aunque mantendrá el estilo del R&B, quiere impregnar el toque nacional.

Por Patricia Villanueva