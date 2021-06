¿Qué es 1989 Taylor’s Version y por qué hizo viral a Taylor Swift?

Taylor Swift llegó las primeras tendencias en Twitter por una petición de sus fans que con el hashtag #1989TaylorsVersion fueron trending topic en México y continúan en la cima de los temas virales.

Lo anterior se debe porque sus llamados fans swifties, quieren que la estadounidense por fin anuncie el lanzamiento de la regrabación del álbum 1989 publicado en 2014, disco con la que Taylor inició su carrera en el universo de la música pop.

Desde hace semanas los swifties comenzaron a tuitear sobre el tema con la alta expectativa de que la también compositora y productora de Pensilvania diera la sorpresa, sin embargo no ha sucedido así.

Yo viendo que es tendencia #1989TaylorsVersion #1989SwiftiesVersion // yo sin entender porque taylor no lanzó nada pic.twitter.com/zpadUvei18 — agus????se viene (@repswiftlover) June 17, 2021

La expectación creció cuando desde el pasado mes de abril, Taylor lanzó Fearless (Taylor's Version).

Ante el hermetismo de la cantante de Shake It Off, sus fans declararon haber comenzado la nueva era de 1989 TV sin Taylor, que sería mejor si ella se involucrada, pero no es así, publican en las múltiples cuentas de Twitter.

Taylor despertando y viendo como los swifties comenzaron una era sin ella y hasta lanzaron 1989 Swifties Version:#1989TaylorsVersion #1989SwiftiesVersion pic.twitter.com/tO72idCpbl — Taylor City (@MexTaylor) June 17, 2021

Hasta el momento, Taylor Swift solo ha anunciado un adelanto del tema Wildest Dream (Taylor’s Version) que hace pensar a los swifties que muy pronto los sorprenderá con el tan anhelado nuevo disco regrabado.

RMG