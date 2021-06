Oh My Savior: Drama que protagonizarían Siwon de Super Junior y Eunji de Apink

Las novedades en dramas coreanos 2021 siguen llegando. "Oh My Savior" será uno de los próximos estrenos en series asiáticas y será protagonizado por Siwon del grupo Super Junior y Eunji, del girl group Apink.

Los idols K-pop no son ajenos a la actuación, además de cantar también han actuado en varios doramas durante su carrera y este 2021 protagonizarán la adaptación de un webtoon.

Siwon de Super Junior habría sido elegido como el protagonista masculino, mientras que Eunji liderará al grupo de los personajes femeninos de la historia.

El entretenimiento coreano ha seguido con su fórmula de adaptar los cómics que han sido populares con el fin de darle impulso a la versión dorama. "Oh My Savior" se centra en 3 mujeres en sus 30 años cuyo significado de la vida es salir de fiesta por la ciudad. El nombre de los personajes aún no ha sido revelado ni la sinopsis oficial.



Siwon fue elegido por su carisma, ya que los productores buscaban a un hombre encantador y el idol coreano se ha caracterizado por su físico, sonrisa y porte. Este sería su regreso a los dramas coreanos luego de "My Fellow Citizens", estrenado en 2018. En redes sociales, sus fans compartieron mensajes de apoyo por el nuevo proyecto y están entusiasmados de ver a la pareja de idols protagonizando "Oh My Savior".

Por parte de Eunji de Apink, ha actuado en dramas como Untouchable, Cheer Up!, Trot Lovers y Respond 199, entre otros. Hace un año fue su última aparición en la actuación.

Eunji y Siwon en un mismo drama,no lo esperaba pero estoy feliz. Ver a miembros de mis grupos favs juntos siempre me emociona ??uD83DuDC96uD83DuDC99 — ~WinterXin~ (@361_winterxin_) June 9, 2021

Dramas de Siwon de Super Junior

Entre los K-Dramas en los que ha aparecido el idol de Super Junior se encuentran: My Fellow Citizens, Revolutionary Love (disponible en Netflix), She Was Pretty, Fall In Love With You Again, Extravagant Challenge y Oh! My Lady, entre otros.



Además de desempeñarse como cantante junto a su grupo K-pop, también es representante del área Asia y Pacífico a nombre de la UNICEF como parte de sus labores como Embajador.

