¿GOT7 está preparando su regreso? El grupo tendría un comeback muy pronto

GOT7 podría tener un nuevo comeback, la boyband surcoreana emocionó a sus fans luego de que JB revelara que podrían reunirse a finales de junio para sus próximos planes. El grupo renunció a JYP y ya tienen varios proyectos como solistas.



Fue este año que las llamadas Ahgase tuvieron que despedirse de los idols coreanos, quienes decidieron poner fin a su contrato con la agencia JYP sin renovar su relación laboral. Desde entonces, el futuro de la agrupación ha sido incierto, aunque prometieron seguir promocionando como grupo y reencontrarse con sus fans.



A través de una nueva entrevista, JB habló sobre sus nuevos proyectos como solista, pero emocionó a Ahgase luego de revelar que a finales de junio GOT7 podría reunirse para discutir sus posibles planes.



Tras su declaración, las fans posicionaron en tendencia la frase "GOT7 is Coming", pues la emoción de volver a ver al grupo completo elevó sus expectativas. Aunque Jackson Wang, JB, BamBam, Yugyeom, Jinyoung, Mark y Youngjae ya firmaron con diferentes agencias, sus actividades grupales pueden retomarse.

GOT7 podría tener un nuevo comeback muy pronto, lanzar un nuevo álbum o alguna canción especial. JB no aclaró si la reunión será en persona, ya que alguno de los integrantes regresaron a su país natal como China, Estados Unidos y Tailandia.

¿Cuándo regresará GOT7?

Por el momento, no hay nada confirmado, además que cada integrante del grupo K-pop está ocupado con sus planes individuales, pero JB dijo que podrían tener una reunión este mes.

Se desconoce si seguirán promocionando en Corea del Sur y si en el futuro tendrán algún concierto o reencuentro con sus fans.

Los nuevos proyectos de GOT7

A pesar de su separación, GOT7 continúa con su carrera como idols coreanos. Jinyoung estrenará el nuevo drama "The Devil Judge", Youngjae también lanzará la serie original de Netflix "So Not Worth It" .



En la música, BamBam ya lanzó varios adelantos para su primer álbum solista "Ribbon". Yugyeom también hará su debut en solitario con Point Of View: U.

JB ya estrenó la canción "Switch It Up" y también tiene planes de lanzar un EP en solitario. La separación del grupo no terminó con su carrera musical y sus fans se mantienen fieles a su apoyo.

