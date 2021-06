EXO lanza “Don't Fight The Feeling”; VIDEO se convierte en tendencia y enloquece a EXO-L

Después de una larga espera, EXO volvió a la escena musical y lo hizo de una forma sorprendente con el lanzamiento de “Don’t Fight The Feeling”, tema principal de su séptimo EP del mismo nombre.

El estreno de esta canción y álbum se ubicó en las principales tendencias, gracias a EXO-L (nombre que reciben los fans del grupo), quienes se encuentran muy emocionados, pues este es el regreso de la banda después de casi dos años de permanecer fuera de los escenarios tras su disco Obsession.

EXO regresa con fuerza

Además, el proyecto musical tuvo varias sorpresas como el retorno de Xiumin, Lay y DO desde Don't Mess Up My Tempo del 2018. Chanyeol y Baekhyun también aparecen en el video, a pesar de que en a principios de este 2021 se enlistaron en el ejército, es decir que grabaron su participación antes de irse.

Sin embargo, otros integrantes como Suho y Chen, no aparecen, ya que que actualmente están completando su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Por otra parte, Lay será parte de las promociones de este álbum tras permanecer fuera de la banda de k-pop por varios años y hacer trabajos en solitario que desataron las especulaciones de una posible salida del grupo.

EXO estableció un nuevo récord personal con su próximo álbum especial Don’t Fight The Feeling, pues superó 1.2 millones de pedidos anticipados de stock hasta el 6 de junio.

mfa