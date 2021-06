Pese a estrenarse hace 21 años en el año 2000, para nadie es un secreto que Malcolm in the Middle o Malcolm el de en medio, como lo conocemos en México, es una de las series favoritas del público aún hoy en la actualidad, pues a lo largo de sus siete temporadas logró conquistar el corazón de miles de fans.

Sus icónicos y queridos personajes son uno de los puntos fuertes de la serie, pues ya sea que los ames u odies, seguramente al menos alguna vez te has reído con sus ocurrencias. Si bien Malcom es el protagonista de la serie, no todos los fans lo consideran el mejor personaje, incluso para algunos, aún con su gran inteligencia, es más torpe que Dewey y menos carismático que Reese.

¿Malcom es el malo de la serie?

Siendo uno de los personajes que aparece en los 151 episodios que comprenden la serie, no es extraño que existan escenas que nos hagan “odiar” al personajes y es justamente por ello que algunos en realidad creen que Malcom es el malo de la historia, por ello a continuación te presentamos 5 razones por las que en realidad Malcom es el malo de la serie.

Grabó a su hermano Reese y lo exhibió

Uno de los pasajes más cuestionados del personaje se da en el quinto episodio de la quinta temporada, cuando como parte de un proyecto de ciencias encomendado por su profesor y enemigo el señor Herkebi, Malcom graba en secreto a su hermano, lastimando cruelmente cuando después es exhibido en plena clase.

Aunque se podría justificar que Malcom fue engañado por su profesor, el debate ético sobre su actuar es por demás cuestionable, pues sin dudarlo mucho, Malcom decide grabar la intimidad de su hermano con el fin de obtener una calificación, si bien al final se reivindica ¿Cuántos entregarían a su hermano por una calificación?

Le robó la novia a Resse

Parece que su hermano Reese era su víctima predilecta, pues además de exhibirlo en toda su preparatoria, también llegó a robarle a su novia, a pesar de que en primera instancia señaló que incluso no le gustaba, para luego romperle el corazón a su hermano que terminó enlistándose en el ejército para lidiar con el desamor.

Cuando mintió en el regalo

Las mentiras también son una característica de Malcom, pues en más de un capítulo se le ve engañando y mintiendo a sus amigos y familiares, pero quizás el momento más sonado es cuando miente al comprar en lugar de crear con sus manos, los regalos navideños de sus padres, esto luego de que la familia acordará, por sus problemas económicos, no gastar dinero esa navidad.

Si bien gracias a ello el capítulo tiene un “final feliz”, sus hermanos le reclaman ser tan “egoísta” para guardar su tarjeta y no haberla usado en otras emergencias como cuando uno de ellos se lastimó y necesitó ir al hospital. ¡Muy mal Malcom!

Le pegó a un niño de 7 años

Aunque es uno de los capítulos más graciosos de la serie e incluso plantea un dilema moral a través del protagonista, en el cuarto episodio de la primera temporada, Malcom golpea a un niño de siete años, aunque podríamos justificar su actitud debido a que “Kevin” era quien lo molestaba y hasta que Malcom se hartó fue cuando lo golpeó.

Aprovechó la depresión de Hall para tener un carro

Aprovechando el mal momento emocional que atravesaba Hall ante la muerte de su padre, Malcom mostró no ser fiel a sus convicciones pues aunque en un principio se opuso a sus hermanos que manipulaban a su padre, dolido por la muerte de su progenitor, cuando Hall se ofrece a comprarle un carro, Malcom no duda en aprovechar la oportunidad.

Esto sin pensar en el daño financiero que eso ocasionaría a su familia, incluso si no fuera por la intervención de Lois, seguramente Malcom hubiera dejado que su padre se endeudara para complacerlo.

Por estas y más razones hay quienes creen que Malcom es una mala persona, sin embargo, sea cierto o no nadie puede negar que Malcolm in the Middle es una de las mejores series de todos los tiempos.

SSB