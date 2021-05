Malcolm el de en medio: por este motivo no hubo una octava temporada de la serie

Es innegable el éxito que tuvo la serie "Malcolm el de en medio", pues a lo largo de sus siete temporadas hubo momento graciosos, reflexivos y el público tuvo oportunidad de ver crecer a la familia caótica, sin embargo, en algún momento el extinto Fox propuso llevar a cabo una octava temporada en el 2006, pero una serie de sucesos lo impidieron.

En su momento, se detalló que en 2006 Bryan Cranston, quien dio vida a Hal, y dirigió y produjo varios de los episodios, anunció que Fox analizaba renovar la serie, por lo que pidió que se conservara la escenografía, pero lamentablemente los estudios cambiaron de parecer.

A casi 15 años de que se emitió el último episodio de "Malcolm el de en medio" (14 de mayo de 2006), muchos fanáticos siguen esperando volver a ver a los personajes que les dejaron momentos divertidos durante su infancia, adolescencia y juventud, aunque se anunció que se estaría trabajando en un película.

Sin embargo, los motivos que llevaron a que no se renovara por una octava temporada "Malcolm el de en medio" fue porque a inicios de mayo del 2006 se transmitirían seis nuevas series producidas por Fox, entre las que estaban: "Til Death", "The Winner", "Happy Hour", "Standoff", "The Wedding Album" y "Kidnapped", de las cuales sólo una superó su primera temporada: Til Death, la cual se dejó de transmitir hasta 2010.

Aunque para finales del 2006 se rumoró que existía la posibilidad del regreso de "Malcolm el de en medio", lo habría tenido que hacer sin Bryan Cranston, quien había recibido una oferta de Vince Gilligan, que en ese momento estaba "cocinando" un nuevo proyecto que se llamaba: Breaking Bad.

El primer episodio de Breaking Bad, serie protagonizada por Bryan Cranston, se emitió el 20 de enero de 2008. Foto: Especial

Por lo que si se analizan las cosas, si Fox hubiera renovado "Malcolm el de en medio" para una octava temporada, Cranston nunca habría protagonizado una de las mejores series de todos los tiempos: Breaking Bad y jamás habría interpretado a Walter White, papel que le valió tres premios Emmy, un Globo de Oro, así como otros reconocimientos por su brillante trabajo actoral.

hmm