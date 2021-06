BTS: El día que V estuvo a punto de desmayarse y Jin lo salvó | VIDEO

Los conciertos de BTS son todo un sueño para su ejército de fans, cantar a todo pulmón sus canciones mientras iluminan el estadio con su ARMY BOMB; sin embargo, hay ocasiones en que el desgaste físico cobra factura. Cantar y bailar al mismo tiempo no es fácil y V estuvo a punto de sufrir un desmayo.



La boyband surcoreana no es ajena a las grandes multitudes, logran hacer sold out alrededor del mundo y se paran frente a miles de personas para contagiarlas de su energía y ponerlas a bailar con sus canciones, y aunque gozan de una buena condición física, muchas veces el esfuerzo es enorme.



Los idols tienen un entrenamiento muy estricto, además de que practican mientras todavía estudian, deben pasar horas en las salas de ensayos para conseguir un lugar en un nuevo grupo K-pop y lograr debutar.

V casi se desmaya y Jin lo salva

Durante uno de las presentaciones de BTS mientras promocionaban "DNA" en Inkigayo, los chicos dieron una gran presentación, ya que la emisión fue una especie de mini concierto. Sin embargo, la coreografía es algo demandante por lo que su energía llega a agotarse y hacen un gran esfuerzo por mantenerse en el escenario.

Pero al final de la canción, Taehyung parecía realmente agotado, dando grandes respiraciones para recuperar el aliento, mientras hacen una formación, su compañero Jin se percata y decide sostenerlo desde atrás para darle un poco de apoyo y equilibrio.

Algunas ARMY se preocuparon y admitieron que V se veía muy cansado y creen que se estaba tambaleando antes de que Jin lo sostuviera.

Sin embargo, Taehyung no fue el único que sufrió del desgaste físico, en el mismo video también se aprecia el cansancio de Namjoon, pero Jin estaba alerta en todo momento para asistir a sus compañeros.



Sin duda, el compañerismo de BTS ha sido vital para su amistad y trabajo en equipo, a pesar de tener personalidades diferentes, han logrado congeniar para convertirse en el grupo K-pop más famoso del mundo.



En ocasiones anteriores, ARMY ha denunciado a BigHit que reduzcan la agenda de los idols, ya que a veces es muy demandante, entre viajes, concierto tras concierto, grabaciones, además de su tiempo en el estudio y los ensayos.

kma