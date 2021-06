Olivia Rodrigo estrenará su nueva canción Granted para High School Musical

¡Prepárate para más música! Olivia Rodrigo viene con todo, la nueva chica Disney es el nuevo fenómeno de la música. Su álbum Sour es uno de los favoritos del momento, pero la cantante ya está lista para estrenar nueva canción y lanzará a la medianoche "Granted".

Disney Plus decidió hacer el remake de la película musical protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens. Con esta serie, Olivia Rodrigo saltó a la fama y se convirtió en la nueva estrella juvenil junto a su exnovio Joshua Bassett.



Para la segunda temporada de la serie High School Musical, el personaje de la actriz, "Nini Salazar" interpretará el tema "Granted", una canción que expresa sus dudas y miedos sobre la decisión de seguir sus sueños o quedarse al lado de las personas que ama.



¿Cuándo se estrena Granted?

La nueva canción de Olivia Rodrigo se estrenará este jueves 3 de junio a las 11 de la noche a través de YouTube. Por Spotify, los fans podrán escucharla a partir de la medianoche del 4 de junio. Disney + reveló el primer adelanto de "Granted", que muestra como "Nini" se despide de "Rocky" para seguir con su sueño de ser actriz.

Segunda temporada de High School Musical: The musical

Olivia Rodrigo parece haber predicho su ruptura con Joshua Bassett, al menos en la ficción. En la segunda temporada de la serie de Disney, los personajes de "Nini" y "Rocky" deberán enfrentarse a un amor a distancia, ya que la protagonista asiste a una escuela nueva lejos de sus padres, amigos y de su novio.

Los nuevos episodios se estrenan cada viernes a través de Disney Plus, "Granted" será la canción que acompañe el episodio 4 de la serie musical, en la cual "Nini" quedará atrapada en una tormenta de nieve. El video musical podría incluir escenas de High School Musical. Este será un nuevo solo de Olivia Rodrigo para la segunda temporada, la canción de la semana pasada fue "The Best Part", ya disponible en las plataformas musicales.

Sobre "Sour", Olivia se mantiene en los primeros lugares de las plataformas musicales con "deja vu", "traitor", "drivers license" y "good 4 u".

