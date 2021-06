The Beatles: 54 años del disco Sgt. Pepper’s, su impacto en la música y los personajes de su portada

El Sgt. Pepper 's Lonely Hearts Club Band, octavo álbum de estudio de The Beatles, cumple 54 años desde que vio la luz por primera vez el 1 de junio de 1967, posicionándose como uno de los discos más importantes de la historia del rock.

Los Beatles pasaron más de 700 horas en el estudio grabando el que sería uno de sus más grandes éxitos de ventas y que trajo consigo el reconocimiento mundial por la innovación y perfección de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr al momento de plasmar letra y música de este álbum.

Las sesiones comenzaron en noviembre de 1966 en los estudios Abbey Road de Londres de la mano del “Quinto Beatle”, George Martin, con la misión de marcar un antes y un después en la industria musical; los Beatles prometieron no salir más de gira para poder experimentar con sonidos, composiciones y tecnología, logrando un sonido que marcó a toda una generación con el “Sargento Pimienta y su Club de corazones rotos”.

El impacto cultural de The Beatles

Aunque ya eran la banda más famosa del planeta, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr salieron de su zona de confort y demostraron que su capacidad musical y creativa iba más allá de componer temas populares de amor. Con canciones como “With a little help from my friends”, “Lucy in the Sky with Diamonds” y “A Day in the Life”, el cuarteto de Liverpool abrió nuevos horizontes para demostrar que en el rock, todo era posible.

En cuestión de días, los Rolling Stones, Pink Floyd, e incluso Jimi Hendrix, aseguraron que el Sgt. Pepper 's Lonely Hearts Club Band fue una obra maestra y definió a toda una generación en la búsqueda de sonar como los Beatles, pues nadie nunca antes había hecho un álbum que causara tal impacto.

La famosa portada

Además de lo musical, el disco estuvo acompañado de una icónica portada que ha sido imitada innumerables veces en la historia; la imagen creada por Jann Haworth y Peter Blake, la cual muestra a decenas de celebridades y otras imágenes, incluso ganó el premio Grammy a la Mejor Portada de Álbum en 1968.

La idea original fue de Paul McCartney que sugirió que en la portada aparecieran los ídolos de cada miembro de los Beatles, las figuras más importantes del siglo XX, como una especie de tributo. Entre los personajes que aparecen en la legendaria imagen podemos ver a los cuatro Beatles, John, Paul, George y Ringo al centro con los distintivos trajes de colores de la banda del Sargento Pimienta, además de ellos mismos en sus inicios con trajes negros y cabello largo.

Bob Dylan, Edgar Allan Poe, Marilyn Monroe, Karl Marx y Shirley Temple, son algunos de los rostros más famosos que fueron parte de la portada del álbum más influyente de la historia del rock, según Billboard y la Organización de Listas de Popularidad del Reino Unido; además en la imagen se hace referencia a los Rolling Stones en una muñeca de trapo.

Así, con 13 canciones en casi 40 minutos, los Beatles marcaron a toda una generación de músicos y fanáticos alrededor del mundo para seguir creando nuevos y mejores álbumes; imitados pero nunca igualados, este disco se ha ganado el título del más importante en la historia del rock, pues el cuarteto de Liverpool llevó la innovación al límite y construyeron las bases para nuevos sonidos.

JLRM