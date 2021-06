Las mejores frases de Olivia Rodrigo para superar a tu ex

Olivia Rodrigo, la nueva chica Disney, debutó con "Sour" y canciones como "traitor", "good 4 u", "deja vu" y "Drivers License" se han convertido en los himnos del desamor. Aquí las canciones y mejores frases para olvidarte o dedicárselas a tu ex.

La cantante saltó a la fama con el remake de "High School Musical: The Musical", serie juvenil de Disney Channel y donde conoció al actor Joshua Bassett, con quien tuvo un noviazgo que terminó hace meses. Sin embargo, su ruptura parece haber sido su fuente de inspiración para su primer álbum.

Olivia Rodrigo ha despertado rumores de un triángulo amoroso entre Joshua Basett y Sabrina Carpenter, los fans creen que sus letras son una dedicatoria para su exnovio.

Con "Drivers License" logró el #1 del chart Billboard Hot 100 y desató los rumores de una posible infidelidad. "Sour" también se posicionó en el primer lugar. Sus canciones de desamor son himnos para aquellos con el corazón roto.

1.- "traitor"

Es una de sus canciones más directas, la letra habla sobre una infidelidad emocional. Olivia Rodrigo canta sobre la chica que reemplazó su lugar al momento en que terminó su relación.

Me traicionaste y sé que nunca te arrepentirás... Te amé en tu peor momento, pero eso no importaba, te tomó dos semanas para salir y encontrar con ella. Supongo que no hiciste trampa, pero sigues siendo un traidor