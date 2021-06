Lolita Ayala REGRESA a la pantalla chica; participará en este programa de televisión: FOTO

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de la pantalla chica después de enterarse que la periodista, Lolita Ayala regresará a la pantalla chica como colaboradora de un importante reality show transmitido por uno de los canales con mayor número de audiencia.

Su legado en pantalla chica

Como sabes, la reconocida periodista alcanzó gran parte de su fama debido a la conducción en el "El Noticiero con Lolita Ayala", en donde fungió como la figura principal por varios años; sin embargo, desde hace unos años se encuentra alejada de la industria.

Fue en agosto de 2016 cuando Lolita Ayala dejó la conducción del noticiero y su lugar fue ocupado por Karla Iberia Sánchez. Desde aquella fecha la presentadora continúa lejos de la industria de la televisión.

¿En qué anda?

Debido a la gran fama que ha alcanzado en redes sociales, en más de una ocasión, Lolita Ayala se ha colocado como trending topic en distintas plataformas digitales, por lo que la periodista decidió incursionar en el emprendimiento.

Fue en 2020, en plena pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, Lolita Ayala anunció que lanzaría su propia marca de ropa con imágenes y frases icónicas que ha dicho a lo largo de su carrera como presentadora.

Regresa a la pantalla chica

Hace unos momentos, por medio de su cuenta de Twitter, Faisy, conductor de Me Caigo de Risa, confirmó que Lolita Ayala regresará a la pantalla chica, pero no como conductora, si no como invitada a su transmisión.

El comediante y conductor confesó que Lolita Ayala estará como invitada a su programa "Faisy Nights" junto a Mauricio Barcelata, conductor de Guerreros 2021; el programa será transmitido este martes por Unicable.

iorm