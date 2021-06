Belinda: Estos son los ESCÁNDALOS más recordados de la prometida de Christian Nodal

En las últimas semanas, Christian Nodal y Belinda han dado mucho de qué hablar pues desde que se comprometieron en matrimonio, la pareja ha sido blanco de muchas polémicas en las que se incluye a Lupillo Rivera.

Sin embargo, Belinda ya está acostumbrada a estar en el ojo del huracán pues no es la primera vez que su nombre se ve involucrado en escándalos, es por eso que a continuación te enlistamos algunos de los momentos más polémicos en la vida de la cantante.

Desde que inició su carrera en la telenovela “Amigos por siempre” se rumoró que entre Belinda y Daniela Luján existía una rivalidad pues ambas eran las actrices infantiles del momento y aunque ninguna había dado declaraciones sobre esto la primera en hablar fue la rubia.

Y es que luego de su inesperada salida de la telenovela “Cómplices al Rescate”, Belinda fue sustituida por Daniela Luján, por lo que la ahora prometida de Nodal hizo unas desafortunadas declaraciones en las que dejó claro que Luján no era competencia para ella.

“Es una actriz, pero no es ni cantante ni impone moda. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, dijo Belinda.