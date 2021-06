Guerreros 2021: Cobra GOLPEA a leona por esta razón y la quieren fuera de la competencia

Una semana más de Guerreros 2021 terminó y las Cobras resultaron los ganadores de esta competencia, sin embargo, su triunfo se vio opacado debido a los comportamientos antideportivos de Maripily.

Y es que desde su llegada este miércoles, Maripily causó polémica pues inmediatamente se portó agresiva con Memo Corral y Aurelié ambos participantes de Leones, sin embargo, la de cobras se le fue a los golpes a la también llamada “pantera blanca”.

¿Qué pasó?

Como lo mencionamos anteriormente, fue el miércoles cuando Maripily llegó a Guerreros 2021 como refuerzo, sin embargo, desde su llegada la de cobras comenzó a retar a Memo Corral debido a un malentendido que hubo entre el capitán de Leones y su compañero Fer Corona, por lo que a base de provocaciones Maripily retó a Corral.

Y aunque Memo Corral no cayó en las provocaciones de Maripily, Aurelié defendió a su capitán y dio la cara por él para que entre mujeres se hiciera el reto de fuerza.

Ante esto Maripily fue grosera y en pleno programa en vivo le gritó a Aurelié: “Cállate tú”, tras una serie de insultos tanto a Memo como “La pantera blanca”, pese a esto el reto no se llevó a cabo pues el tiempo del programa había terminado; tras este comportamiento fanáticos del programa pidieron la salida de Maripily.

Se le va a los golpes a Aurelié

Tras no llevarse a cabo el reto del miércoles, este jueves 24 de junio, Fernando Corona y Memo Corral se enfrentaron a un reto de fuerza luego del malentendido que hubo hace algunos días en donde nació una nueva rivalidad, sin embargo, fue el cantante de música regional mexicana quien se llevó los puntos para las cobras.

Mientras que Aurelié y Maripily se enfrentaron en el mismo reto, luego que la de Cobras pidió enfrentarse, tras esto, fue la de Leones quien literalmente arrastró a la de Cobras y como festejó a su triunfo, Aurelié hizo señas para callar a su oponente.

Tras esto, la emisión mandó a corte comercial, pero en este tiempo en el que los televidentes no ven lo que ocurre detrás de cámaras, Maripily no pudo más y fue a reclamar a Aurelié quien no se dejó de los insultos de la cobra, sin embargo, la polémica mujer se le fue a los golpes a “La pantera blanca” lanzándole un casco en el rostro.

Esta acción provocó una tarjeta amarilla a Aurelié por provocar a su oponente y una roja al equipo de las Cobras lo que les restó 100 puntos, sin embargo, seguidores de Guerreros 2021, se les hizo un castigo muy pequeño para el comportamiento de Maripily.

Luego de esto, la productora María Noguerón envío un mensaje el cual dio Mauricio Barcelata en el que reveló que pronto habrá un repechaje para que los refuerzos que han llegado a suplir a los elementos que dieron positivo a COVID-19 tengan una oportunidad y los mejores formen parte del equipo original, sin embargo, Maripily no tendrá la oportunidad de participar debido a su comportamiento.

Tras este anuncio, como era de esperarse Maripily comenzó a gritar que de todas formas ella no estaría pues ella solo vino por dos días a la competencia a defender a las Cobras.

bmz