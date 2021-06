Guerreros 2021: Ellos son TODOS los integrantes de Leones

Como dicen por ahí no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla, este lunes 07 de junio en punto de las 20:00 horas dio inicio a la segunda temporada de Guerreros, la cual lleva por nombre “Guerreros 2021”, y en esta ocasión la competencia sube de nivel, además habrá nuevas pruebas.

La semana pasada durante el programa especial rumbo a “Guerreros 2021”, se dio a conocer los nombres de algunos participantes y capitanes pero no supimos quienes integrarían al equipo completo.

Algunos de los participantes ya los conocemos pues desde la temporada pasada los vimos competir y en esta ocasión nuevamente vienen a dar todo de su parte para llevar a sus respectivos equipos al campeonato.

¿Quiénes integran al equipo de Leones?

En el programa especial se reveló que Nicola Porcella sería el nuevo capitán de los Leones y aún quedaba como incógnita quién sería la mujer con la que compartiría la capitanía y fue hasta este lunes que conocimos a la capitana de Leones y al resto del equipo.

Además de Nicola durante el programa especial, supimos que los veteranos Diego Montú y Christian Estrada regresaban a la competencia, a ellos se les unió Lolo Roho una nueva integrante de la manada.

Este lunes por fin conocimos a todos los integrantes de Leones y ellos son:

Jaír Guerra, quien fue participante de Exatlón México y además la gente decidió que portara el uniforme de los Leones.

La capitana de los leones es nada más y nada menos que Paulette quien en la temporada pasada no pudo demostrar todo su poder, pero esta vez viene con todo y así lo demostró en su primera competencia pues dio el primer punto para la manada.

A Nicola, Paulette, Christian Estrada, Diego Montu, Jaír Guerra y Lolo Roho se unieron: Catherine, Jeff, Paola, Potro y Pamela.

Además, al primer programa de Guerreros 2021, tuvieron una invitada especial, o bueno a dos invitados especiales, se trata de "La mamá leona" Ferka quien fue parte de los leones de la temporada pasada y aunque en esta ocasión no podrá participar debido a que se encuentra embarazada estuvo presente en el arranque de esta segunda edición en donde compartió que el bebé que espera junto con Christian Estrada llevará por nombre Leonel en honor al equipo Leones.